Il Villasimius si affida a Manunza 

Villasimius. Nicola Manunza è il nuovo allenatore del Villasimus neo promosso in Eccellenza. Lo ha annunciato il dirigente Matteo Lonis, che dovrebbe essere nominato presidente del club nella prossima assemblea societaria.

«Abbiamo deciso di puntare su un tecnico giovane ma che ha già esperienza», dice Lonis, «è stato un giocatore di buon livello indossando anche la maglia dell’Olbia. Siamo sicuri che potrà far bene. Ora ci concentreremo sull’organico, che andrà rinforzato. L’Eccellenza è un campionato difficile con squadre importanti come Villacidrese, Iglesias, Tempio, Ossese e Ferrini, per citarne alcune».

Manunza subentra a Prastaro, che si era dimesso dopo aver vinto il campionato di Promozione chiudendo il ciclo di due anni. (ant. ser.)

