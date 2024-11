Il villasimius si abbona al 2-1 

Villasimius 2

Ferrini 1

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Mastino, Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo, Argiolas, Melis, Camba (20’ st Floris), Pucinelli (30’ st Valentini), Beugrè (37’ st Zedda). In panchina Gonzalez, Sanna, Marci, Sakho. Allenatore Manunza.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2) : Cordeddu, Fredrich (13’ st Piroddi), Montisci, Serra (13’ st Mele), Serrau, Bonu, Podda, Caddeo, Scioni, Boi, Mazzei (42’ st Mancusi). In panchina Monni, Atzei, Manca, Pusceddu, Mateus, Lecca. Allenatore Pinna.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 12’ st Arnaudo, 18’ st Caddeo, 35’ st Floris.

Note : ammoniti Mastino, Melis, Magnin, Vitale, Serrau. Recupero 1’ pt e 6’ st.

Villasimius. Seconda vittoria di fila con lo stesso risultato (2-1) per il Villasimius. La squadra sarrabese ha sconfitto un’ottima Ferrini al termine di un incontro combattuto ed equilibrato. La prima occasione è per i blucerchiati con una rovesciata di Caddeo che si perde di poco sul fondo. Al 27’ sugli sviluppi di una punizione di Caddeo, incornata di Bonu, Arrus non si fa sorprendere. Al 34’ il direttore di gara annulla una rete all’ex Camba per un fallo su Boi.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 12’ sugli sviluppi di un corner, i gialloblù con una deviazione aerea di Arnaudo sbloccano il risultato. Immediata la reazione della squadra di Sebastiano Pinna che 6’ più tardi raggiunge il pareggio con il bomber Caddeo su passaggio filtrante di Scioni. Al 25’ lo stesso attaccante impegna Arrus. Al 28’ la replica di Arnaudo, Cordeddu fa buona guardia. Al 35’ la compagine di casa si riporta in vantaggio sempre su calcio d’angolo: calcia Melis e Floris, subentrato a Camba quindici minuti prima, insacca di testa.Al 37’ conclusione di Mazzei parata da Arrus. La Ferrini chiude all’attacco ma il risultato non cambia.

