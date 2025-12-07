Il villasimius (sfortunato) non sa più vincere Finisce in parità lo scontro col Calangianus  

Villasimius 1

Calangianus 1

Villasimius ( 4-2-3-1 ): Forzati, Zedda (31’ st Saba), Magli (15’ st Loi), Sinha Filho, Kiwobo, Garau, Cruz (36’ st Dambros), Scioni, Isaia, Cannas (30’ st Stefano Concas), Marras. In panchina Gonzalez, Scarpato, Caferri, Cogoni, Bulala. Allenatore Antonio Prastaro.

Calangianus ( 4-1-3-2 ): Coscione, Serra (45’ st Asara), Secci, Valentini, Dombrovoschi, Giagheddu, Mauro, Tamponi (43’ st Delogu), Moreo (36’ st Pirina), La Rosa, Tusacciu (23’ st Saiu). In panchina Congiunti, Salvatore Concas, Saiu, Mamia, Inzaina, Spano. Allenatore Simone Marini.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Re ti : 13’ pt Dombrovoschi, 24’ pt Magli.

Note : ammoniti Magli, Cannas, Tamponi.

Villasimius. Botta e risposta nel primo tempo. All’“Is Casas” di Villasimius, la squadra di Antonio Prastaro e il Calangianus chiudono sull’1-1. Tutto accade nei primi 24’: al vantaggio ospite firmato da Dombrovoschi risponde Magli. Si allunga così a cinque la striscia senza vittorie per la formazione del Sarrabus, certamente non favorita dagli episodi in questo periodo. Anche ieri i canarini hanno disputato una buona gara, mostrando un buon fraseggio ma peccando nella fase di finalizzazione: appena due reti nelle ultime cinque partite. L’ex Magenta Yoann Cruz è appena arrivato e deve ancora ambientarsi, ma il classe 2003 ha qualità importanti. Buon punto, invece, per il Calangianus, che riscatta la brutta sconfitta casalinga contro il Lanusei.

Alla prima vera occasione, al 13’, i giallorossi sbloccano il risultato con il colpo di testa dello specialista Dombrovoschi da calcio d’angolo. Veemente la reazione dei padroni di casa, che trovano il pareggio al 24’ al termine di un’azione corale: imbucata rasoterra di Zedda per Cannas, che dalla destra mette al centro un pallone preciso per Magli, bravo a insaccare di testa.

Nella ripresa il Villasimius prova a scardinare la difesa ospite, mentre il Calangianus si affida alle ripartenze. L’occasione più nitida è di Isaia, che calcia da fuori area e trova la provvidenziale deviazione di un difensore ospite sulla linea.

