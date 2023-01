Il Villasimius prende il largo 

Selargius (4-4-2) : Arrus, Atzori (46’ pt Frau), Salis, Medda (32’ st Virdis), Prefumo, Pancotto, Diomedi, Mainas (32’ st Bandinu), Dib (32’ st Sanfilippo), Cardia, Tronu (32’ st Reginato). In panchina Piras, Setzu, Siddi, Zinzula. Allenatore Giordano.

Villasimius (4-3-3) : Maine, Marci (44’ st Taricco), Chessa, Valentini, Porcu, Bonfigli (42’ st Mullano), Scalcione (1’ st Cirlini), Arnaudo, Iesu, La Valle, Caliendo (36’ st Ferro). In panchina Bernia, Matta, Sirigu. Allenatore Prastaro.

Villasimius 3

Selargius 0

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : 6’ st Arnaudo, 23’ st Caliendo, 33’ st Iesu.

Note : espulso Arrus (Selargius) al 45’ pt; ammoniti Chessa, Caliendo, Cirlini, Marci e Iesu (Villasimius), Mainas (Selargius).

Villasimius. Con tre reti nella ripresa la capolista Villasimius supera il Selargius e, grazie alle sconfitte di Guspini e Castiadas, si porta a +9. Al 45’ l’espulsione di Arrus per fallo da ultimo uomo su La Valle. Nella ripresa, al 6’ il Villasimius passa con Arnaudo che, dopo uno scambio entra in area, batte Frau sul primo palo. Al 23’ Valentini lancia in profondità Caliendo che raddoppia. Al 33’ il tris di Iesu su assist di Caliendo.

