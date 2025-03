Il villasimius ferma l’iglesias 

Villasimius 3

Iglesias 2

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi (38’ st Ganzerli), Magnin, Fernandez, Arnaudo (35’ pt Valentini), Argiolas (25’ st Miranda), Melis, Igene (1’ st Oli Oro), Pucinelli, Beugrè (33’ st Floris). In panchina Gonzales, Mastino, Vitale, Marci, Floris. Allenatore Manunza.

Iglesias (4-3-3) : Idrissi, Crivellaro (20’ pt Pitzalis, 18’ st Restivo), Mechetti, Brailly, Cancilieri, Piras (15’ st Marcon), Giorgetti, Alvarenga, Illario, Mastropietro (1’ st Capellino), Piras. In panchina Riccio, Chessa, Mancini, Fenu. Allenatore Murru.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 25’ Argiolas; st 4 Beugré, 30’ Oli Oro, 39’ e 43’ Capellino.

Note : espulso Giorgetti al 35’ st.

Villasimius. Il Villasimius supera l’Iglesias dell’ex Giampaolo Murru al termine di una bella partita. Con i tre punti la squadra di Nicola Manunza aggancia il Calangianus ed è a tre lunghezze dalla quinta piazza, occupata proprio dali rossoblù minerari.

Nel primo tempo emozioni con il contagocce fino al 25’, quando i padroni di casa passano grazie a una rete messa a segno dal solito Argiolas. In avvio di ripresa arriva il raddoppio del Villasimius firmato da Beugré. Alla mezzora su azione di contropiede Oli Oro firma la terza rete per la formazione di casa. Al 35’ viene espulso Giorgetti e gli ospiti rimangono in dieci. Nel finale l’Iglesias accorcia le distanze con la doppietta di Capellino. (ant. ser.)

