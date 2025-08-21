Il Villasimius accelera i lavori «Sarà un campionato difficile» 

Villasimius. Prosegue senza sosta la preparazione atletica del Villasimius in vista del prossimo torneo di Eccellenza, che si preannuncia tra i più equilibrati degli ultimi anni. La squadra ha iniziato gli allenamenti il 4 agosto agli ordini del nuovo allenatore Antonio Prastaro, tecnico esperto e motivato, intenzionato a costruire un gruppo solido e determinato visti anche i nuovi arrivi: nomi importanti come quelli, tra i tanti, di Mauro Ragatzu e Gianluigi Illario. «Il gruppo è disponibilissimo e motivato», sottolinea il tecnico, «sappiamo che ci aspetta un campionato difficile, ogni squadra è attrezzata e competitiva. Solo con il lavoro quotidiano potremo confrontarci alla pari con tutti».

La rosa

La squadra affronta questa nuova stagione con un organico profondamente rinnovato: «Siamo un vero e proprio cantiere aperto, abbiamo cambiato tutta la rosa a eccezione di pochi elementi rimasti dalla scorsa stagione», ha aggiunto il tecnico. Che poi spiega di avere ben «chiaro» l’obiettivo. Anzi, gli obiettivi: «L’impegno, il rispetto del campionato e la volontà di farsi trovare pronti ogni domenica. Poi sarà il campo a dire dove possiamo arrivare».

La classifica

Nessuna pressione né ansia per la classifica ma tanta voglia di lavorare bene: «Per noi è fondamentale lavorare con serenità, cercando di tirare fuori il meglio da ogni situazione, senza farci coinvolgere da zone calde di classifica».

Primo impegno ufficiale il 31 agosto alle 17, in trasferta a Lanusei per l’esordio in Coppa Italia.

