Il Villamassargia perde tre pezzi 

Villamassargia. La decisione era già maturata al termine del brutto 1-4 subito domenica dal Guspini, quinta sconfitta consecutiva di un Villamassargia già fanalino di coda che ultimamente, anche a causa di tanti infortuni e squalifiche, aveva fatto intravedere buone cose solo nella trasferta pur persa 3-0 col blasonato Lanusei. Ora, dopo un confronto con squadra e società, il tecnico Alessandro Perra ha rassegnato le dimissioni. Oltre a lui hanno passato la mano anche il dirigente Lino Perra (padre del mister), il preparatore dei portieri Emiliano Murgia e il preparatore atletico Emanuele Pinna, mentre l’ex responsabile della prima squadra Alessandro Piangiamore è il nuovo direttore tecnico.

Di Villamassargia, e a lungo giocatore nella prima squadra, il 49enne ex allenatore era al debutto da mister nel campionato di Promozione. Per lui un’enorme amarezza: «Abbiamo iniziato bene, poi le tante assenze hanno pesato e i risultati negativi si sono sommati. Sicuramente ha inciso anche la difficile situazione lavorativa», è dipendente della Portovesme srl, «che mi ha tolto un po’ di concentrazione. Era arrivato il momento di dare una scossa e di far arrivare qualcuno in grado di aiutare questi splendidi ragazzi». A Perra e al suo staff dalla Polisportiva Villamassargia sono arrivati i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per il futuro. «Conosco Alessandro da quando aveva 13 anni, dispiace a me e a tutta la società», ha detto presidente Antonello Canè, ora impegnato a cercare un sostituto «esperto di situazioni difficili e determinato a farci uscire dai pasticci». Domani per l’anticipo esterno con la Tharros sarà l’allenatore dei giovanissimi Andrea Lai a guidare la squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA