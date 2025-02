il villamassargia è ancora vivo 

Villamassargia 1

Atletico Cagliari 0

Villamassargia (4-2-3-1) : Mattana, Putzu, Cuccu, Melis, Orgiana, Ghibaudo (33’ st Pusceddu), Ciccu, Panassidi (24’ st Ardau), Lardieri (19’ st Aru), Bratzu, Loi. In panchina Floris, Crobeddu, Bravo de Dios, Medda, Asaro, Arcidiacono. Allenatore Perra.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Aramu, Bevere, Biondi, Secci (37’ st Morello), Tumatis, Atzori, Farci, Caddeo (16’ st Ligas), Usai (24’ st Pintor), Pinna (16’ st Montisci), Cuccu. In panchina Simula, Congiu, Demeglio, Manca, Mereu. Allenatore Madau.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Rete : nella ripresa, 32’ Bratzu.

Note : ammoniti Loi, Cuccu, Ghibaudo, Bratzu, Farci, Atzori, Pintor. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 100.

Villamassargia. I 9 punti dal playout sono forse un macigno insormontabile ma il Villamassargia crede nella risalita. A maggior ragione dopo la vittoria arrivata ieri dopo una vita contro un brutto Atletico Cagliari, giunto alla quinta sconfitta consecutiva (un punto in sette gare).

Nel primo tempo inerzia in mano ai padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio con Lardieri, Bratzu e Panassidi. Stesso canovaccio nella ripresa con Lardieri vicino al gol al 15’ e al 22’. Al 25’ Aramu para un tiro dal limite di Bratzu che però poco dopo riceve da Ardau (bravo a rubare palla alla difesa) e supera anche il portiere e deposita in rete. I cagliaritani si buttano in avanti ma con poco costrutto e sono invece i padroni di casa a sfiorare più volte il raddoppio nel finale.

Al termine Tonio Madau non cerca scuse: «È la sconfitta più brutta del filotto di 5 rimediate, non abbiamo proprio giocato. Ora poche chiacchiere, bisogna salvarsi». Battagliero invece Alessandro Perra: «Siamo vivi e continueremo a provarci finché la matematica non ci condanna».

