Il villaggio nuragico di Seruci riapre i battenti 

Il villaggio nuragico di Seruci, a Gonnesa, è pronto a iniziare la nuova stagione 2023 all’insegna della storia e dell’archeologia.

Da oggi e per tutto il mese di aprile via libera alle visite guidate tra nuraghe e capanne: il sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le guide dell’associazione culturale Villa Conesa accompagneranno i visitatori nel percorso che parte dal nuraghe e si snoda lungo il villaggio toccando anche alcune delle capanne già riportate alla luce. Con la primavera il complesso archeologico di Seruci è pronto a ripetere i numeri dell’anno scorso quando al villaggio nuragico sono arrivati tanti visitatori non solo dal resto dell’Isola ma soprattutto turisti in cerca di storia e cultura a due passi dal mare. Ora sta per iniziare una nuova stagione, il Comune di Gonnesa e l’associazione Villa Conesa non vogliono farsi trovare impreparati e hanno per questo lavorato con largo anticipi alla riapertura. Per tutto il mese di aprile le aperture con le visite guidate saranno concentrate il sabato e la domenica ma c’è anche la possibilità di concordare visite straordinarie per gruppi o scolaresche interessate ad un passato che non smette mai di incantare.

RIPRODUZIONE RISERVATA