«Il Villaggio Moratti? Dimenticato» 

Strade dissestate, campi sportivi abbandonati e alberi pericolanti: le cinquanta famiglie che vivono al Villaggio Moratti chiedono interventi tempestivi per risolvere le criticità della zona residenziale nata nel 1979. Con gli oltre 400mila euro messi a disposizione dalla Saras nel 2009, il Comune era riuscito a realizzare alcune opere di urbanizzazione primaria ma per risolvere il resto delle criticità servirebbero altri lavori.

La protesta

Salvatore Abis abita al Villaggio Moratti sin dalla sua costruzione, e negli anni ha toccato con mano il progressivo peggioramento del piccolo centro residenziale: «Quando piove le strade sterrate si riducono a un pantano, per non parlare poi della pericolosità degli alberi che si trovano a pochi metri dalla mia abitazione: tempo fa uno è caduto a causa del vento e solo per caso non ci sono state conseguenze. Questa zona, in passato, era frequentata anche dai non residenti, venivano qui per giocare nel campo da tennis e in quello da calcetto: da anni, ormai, tutto è abbandonato e non si vede più nessuno. Sappiamo che la Saras aveva stanziato dei soldi per sistemare questi problemi, gli anni sono passati ma le opere non sono state realizzate: vorremmo inoltre sapere che ne è stato del progetto della rotatoria sulla Sulcitana per mettere in sicurezza l’ingresso».

Il Comune

Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, chiarisce la situazione: «I lavori furono divisi in due lotti, con il primo vennero realizzate le nuove condotte idriche, marciapiedi e la rotatoria dentro il villaggio. Per quanto riguarda gli altri interventi, sulla parte bassa del villaggio, dove ci sono i campi, è necessario precisare che le aree appartengono ancora alla Saras, e le stradine ai privati: il Comune è pronto a sedersi a un tavolo con l’azienda e i residenti per sistemare questo aspetto, per poter così progettare la riqualificazione dell’area. La rotatoria è stata bocciata dall’Anas ma siamo pronti a ripresentare il progetto anche perché quella zona per noi è molto importante, visto che vorremmo che Sarroch si espandesse dietro quella collina».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, il capogruppo di “Sarroch al centro progressisti”, Massimiliano Salis, sottolinea l’urgenza di convocare un tavolo per trovare una soluzione: «La cessione di quelle aree è un tema che parte da lontano, credo sia giunto il momento di chiudere questo capitolo e dare risposte ai cittadini. L’ingresso al villaggio non è in sicurezza, è necessario riaprire un confronto con l’Anas per realizzare una rotatoria».

Sempre dall’opposizione, Mirko Spiga, capogruppo di "Noi per Sarroch”, ricorda come i problemi del Villaggio Moratti fossero stati inseriti nel suo programma elettorale: «La vicenda è complessa e tiene banco da anni, è necessario definire il passaggio delle aree ancora in mano alla Saras e alla cooperativa che realizzò il villaggio, solo così si potrà ridare una nuova vita a quella zona residenziale».

