Il villaggio dei nomadi digitali 

Tortolì come il Portogallo o la Spagna, meta dei nomadi digitali. Sono giovani lavoratori che seguono una filosofia di vita che lega il viaggiare e lavorare in smart working. Slegati dal posto di lavoro statico, l'ufficio può essere qualsiasi luogo. È sufficiente una connessione. L'obiettivo è scoprire nuovi posti, conoscere nuove culture.

Juls, Pierre, Anita, Anna sono alcuni dei nomadi digitali che da aprile vivono a Tortolì. Arrivano da Francia, Ungheria, Inghilterra, Germania, Bolivia, Egitto. Fabio Deriu, 32 anni, ingegnere informatico, originario di Dorgali, è il loro coordinatore. Da diversi da anni ha adottato questo stile di vita. Ha vissuto in Portogallo, alle Canarie, Capo Verde e altri luoghi dove si ritrovano i nomadi digitali. «Non siamo interessati ai posti troppo affollati con turismo di massa o grandi città, amiamo le piccole realtà, connetterci con i locali - spiega - Quando ho vissuto a Pont de Sol, nell'arcipelago di Madeira, non c'era quasi nulla, ora è una piccola città con tantissimi servizi ed è diventata nostro villaggio. L'impatto economico è forte».

Pioniere

Manuel Peddiu, 32 anni, tortoliese, di professione property manager e host di Peddiu Hospitality, è un pò il pioniere ogliastrino. Ha infatti colto la palla al balzo ospitando nelle strutture che gestisce il gruppo. «Quando ho conosciuto Fabio non ero a conoscenza della realtà dei nomadi digitali, sono felice di averli conosciuti, è un'esperienza che arricchisce. Sarebbe bello creare un punto di riferimento qui, un'occasione anche per destagionalizzare il turismo».

Qualificati

Si tratta di professionisti altamente qualificati in vari campi, in particolare dell'ingegneria informatica, marketing digitale. Sono videomaker, scrittori, informatici che lavorano per la sicurezza di importanti banche europee. Hanno dai 25 ai 35 anni. Juls è la più piccola, 23 anni, polacca, è una social media strategist nel settore del fashion. Da consulente, cura e gestisce i social per importanti aziende di moda. Entusiasta di Tortolì dice: «È perfetta, piccola ma ci sono tutti i servizi, le spiagge a due passi. Un ottimo equilibrio. E se abbiamo voglia di fare un po di city life andiamo per un weekend a Cagliari». Ogni mattina alle 7 prima di mettersi al pc pratica yoga in spiaggia. «In città questo non sarebbe possibile». Ha imparato a cucinare la pasta. Di cui lei e il gruppo di 15 nomadi digitali (vanno pazzi). Negli alloggi tra San Gemiliano e Porto Frailis, hanno allestito una postazione di co-working. Nel tempo libero si cimentano nella cucina con ricette locali, preparano la pizza, non mancano mai il pistoccu e i culurgiones. E poi praticano sport, oltre uscire e fare amicizia. Viaggiano per tutta la Sardegna e non si perdono le sagre. Perché uno dei capisaldi della filosofia è connettersi alla cultura locale. Staranno qui per tre mesi, poi arriverà un nuovo gruppo. Il sogno è creare un hub di nomadi digitali. Sarebbe il primo in Sardegna.

