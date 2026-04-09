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Europa League.
10 aprile 2026 alle 00:26

Il Villa asfalta il Bologna 

L’Aston vede la semifinale, a Birmingham servirà l’impresa 

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Bologna 1

Aston Villa 3

Bologna (4-3-3) : Ravaglia, Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda, Ferguson (22' st Orsolini), Freuler (45' st Cambiaghi), Pobega (22' st Moro), Bernardeschi, Castro (37' st Odgaard), Rowe. In panchina Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Sohm, Castaldo. All. Italiano.

Aston Villa (4-4-2) : Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, McGinn, Onana (35' st Bogarde), Tielemans, Buendia (43' st Bailey), Rogers (43' st Maatsen), Watkins. In panchina Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliot, Garcia, Abraham, Douglas Luiz. All. Emery.

Arbitro: Scharer (Svi).

Reti: nel pt 44 Konsa; nel st 6' e 49' Watkins, 45' Rowe.

Note: angoli 4-3 per il Bologna. Recupero: 3' e 3'. Ammoniti: Lucumi, Pobega, Rogers.

Il primo passo verso le semifinali di Europa League lo fa l'Aston Villa, che ipoteca il passaggio del turno sbancando il Dall'Ara con un risultato un po' bugiardo. Il Bologna crea e gioca ma sbatte due volte sui legni con Ferguson e Bernardeschi, si vede annullato un gol per fuorigioco di Castro e si fa male da solo con Ravaglia a fine primo tempo ed Heggem a inizio ripresa: Konsa e Watkins ringraziano e firmano il blitz. Il Bologna prova a riaprirla con Rowe al 90', almeno in chiave ritorno, ma l'ennesimo buco, su corner, costa il 3-1 sempre a firma Watkins. Il primo ko casalingo dei rossoblù in coppa con grande probabilità segnerà la fine della corsa della squadra di Italiano. Primo tempo maledetto, per i rossoblù, che annichiliscono sul piano del gioco l'Aston Villa, squadra favorita per la vittoria finale del trofeo. Al minuto 26 Rowe anticipa Cash su lancio lungo di Heggem, conduce la transizione e imbuca per Castro, che da posizione defilata conclude di mancino: Konsa devia e spiazza Martinez, Cash rinvia quando la palla ha già varcato la linea, ma dopo revisione, la rete è annullata con l'argentino che ha la punta dello scarpino in fuorigioco. Tre minuti dopo, Castro recupera palla, Rowe riparte e trova il cross d'esterno per l'inserimento di Ferguson, che al volo sotto misura sbatte sulla traversa. La giocata che gira la partita arriva al 44', sul corner calciato da Tielemans il Bologna si fa male da solo: Ravaglia sbaglia l'uscita alta, buca il pallone e Konsa di testa segna il più comodo dei gol anticipando Lucumi.

Nella ripresa il Bologna prova a ripartire di slancio a inizio ripresa, ma al 6' Watkins non perdona siglando il 2-0. Nel finale sull’ennesimo affondo di Rowe, Bernardeschi sbatte sul palo, ma al 90’ Rowe rompe l'incantesimo. Ma sull'ultima azione, corner Aston Villa, altro buco e 3-1 di Watkins, che ammutolisce di nuovo i tifosi rianimatisi dopo la prodezza del giovane attaccante rossoblù.

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