Il vigile urbano più veloce d’Italia 

Un agente della polizia locale di Oristano è il vigile più veloce d’Italia. Carlo Feltrin, è il nuovo campione di categoria di corsa su strada, nella 10 chilometri di Avezzano (Aquila). Il titolo è arrivato nei giorni scorsi in occasione del 43esimo campionato nazionale di corsa su strada, riservato agli appartenenti ai corpi di polizia locale d’Italia, in concomitanza con la manifestazione “Avezzano città della cultura in movimento”.

Oltre al tricolore di categoria, Carlo Feltrin si è piazzato al terzo posto assoluto della competizione, in 36 minuti netti sul circuito cittadino di Avezzano caratterizzato da molte salite e discese, ai piedi del Monte Velino (2.487 metri). Il risultato riempie d’orgoglio tutti i colleghi del comando e il Comune. L’agente oristanese era in gara insieme a un centinaio di atleti dei comandi di Roma, Milano, Torino, Firenze, Trieste, Bologna, Ancona, Chieti, Como, Avezzano, Lecce, Pozzuoli, Imperia, Brescia, Montesilvano, L’Aquila, Montefalcone, Palazzolo, Cesena, Terni e Velletri. ( m.g. )

