Il vigile del fuoco goleador lascia il calcio dopo 20 anni Il saluto di Giorgio Ferraro  

Sarà una domenica speciale per Giorgio Ferraro, vigile del fuoco di professione, ma soprattutto uno degli attaccanti più forti e prolifici del calcio isolano con i suoi circa 250 gol. Domani giocherà l’ultima partita della sua carriera a Samugheo contro la Freccia Parte Montis. Classe 1982, 41 anni a maggio, Ferraro lascia un bel ricordo in un ambiente non sempre facile.

L’emozione

«Ringrazio tutte le società, allenatori, dirigenti, compagni di squadra e tifosi dove sono stato in 26 campionati disputati – commenta - Un pensiero particolare al mio paese Ollastra dove ho iniziato a giocare, alla Tharros con cui sono cresciuto a livello regionale e al Ghilarza per una militanza di ben 8 stagioni, portando anche la fascia da capitano». Un pensiero poi alla famiglia che lo ha sempre sostenuto: «Ringrazio mio padre, se non fosse stato per lui, non avrei fatto tutto questo – aggiunge – Grazie a mia moglie e ai miei figli che ora finalmente la domenica mi vedranno a casa, forse. E ancora al Samugheo, l’ultima società in cui ho giocato trovando una famiglia e ragazzi splendidi. Mi dispiace solo non aver chiuso in bellezza, infine una dedica speciale sin lassù, lui sa».

Un bel ritratto di Ferraro lo traccia il suo mister storico Nino Cuccu, con il quale prima nella Tharros e poi nel Ghilarza ha ottenuto le promozioni in Eccellenza. «Giorgio è uno dei giocatori che ha scritto una pagina importante del calcio sardo negli ultimi 20 anni. Persona umile, seria e corretta con tutti – evidenzia Cuccu- alla indubbia bravura di calciatore, ha unito le enormi qualità umane che lo fanno essere un esempio come persona anche fuori dal campo soprattutto per i giovani. Potente e combattivo, era però di una lealtà unica. Ricordo che una volta dopo aver subito un intervento in area, l’arbitro concesse il rigore ma Ferraro fece ritornare il direttore di gara sulla sua decisione, affermando di non aver subito alcun fallo». Nella sua carriera ha giocato con Ollastra, Tharros, Taloro, Sanluri, Porto Torres. Ghilarza, Tonara, Arborea, Macomerese, Paulese, Samugheo. ( s.c. )

