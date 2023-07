Il vigilante non c’è, case nel mirino 

Il servizio di guardiania non scatta e le case sfitte di via Suor Anna Lucia restano ancora alla mercé delle possibili occupazioni abusive.

Non un rischio aleatorio, ma molto concreto proprio alla luce degli ultimi avvenimenti: fra giovedì e venerdì scorso, infatti, tre famiglie hanno fatto irruzione in tre case a canone concordato che Area ha realizzato fra via Roux, via Mazzini e via Roma. Delle 60 abitazioni (una ventina su due piani con ampio giardino, le restanti più piccole), una decina non sono ancora state assegnate per lungaggini del bando che da tempo si rivela un flop. A rompere gli indugi ci hanno pensato (commettendo un reato) gli occupanti abusivi: tre blitz in piena regola nell’arco di 24 ore. Non sono passati inosservati perché hanno destato la reazione veemente degli altri residenti che, con una lettera alla magistratura, hanno chiesto il ripristino della legalità. Benché non siano case municipali, è stato il Comune a cercare di fronteggiare la situazione, ma una delle soluzioni annunciate non sarebbe attuabile: «Nonostante i tentativi – spiega il comandante della Polizia locale Andrea Usai – le agenzie che forniscono vigilanza armata non sono in questo periodo in grado di garantire personale H24, quindi decade il deterrente». Le possibili contromisure sono rinviate a un incontro che stamattina Giunta e dirigenza regionale di Area avranno a Carbonia: l’esecutivo chiederà ancora una volta che vengano murati gli accessi delle case ancora sfitte. Domani il sindaco dovrebbe incontrare il Prefetto. Intanto nel rione il malumore è alle stelle: «Sospendiamo – fa sapere Pierluigi Frau – il pagamento dei nostri salati affitti che peraltro sono stati aumentati: vogliamo il ritorno della legalità».

