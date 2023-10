Il video hot atterra in Tribunale 

Le carte sono già sul tavolo di alcuni studi legali, le conseguenze del caso per ora non si possono prevedere. Di sicuro la storia di due video circolati a Tempio, e non solo, visti da migliaia di utenti di Instagram, ha già danneggiato diverse persone, compresi alcuni minori. Il caso è quello di due filmati di poche decine di secondi che documentano un rapporto sessuale di una coppia, avvenuto in una via pubblica della cittadina gallurese. I fatti risalgono a qualche settimana fa e i legali che si stanno occupando del caso hanno già una prima sommaria ricostruzione della vicenda.

Video in circolazione

Nel mirino degli avvocati c’è la pubblicazione su Instagram dei video e la loro circolazione sugli smartphone attraverso WhatsApp e altre applicazioni. Un fatto gravissimo perché, stando a quanto rilevato dai legali, la pubblicazione avrebbe reso possibile l’identificazione delle persone che compaiono nei due filmati, con tutte le pesantissime conseguenze del caso. I video sarebbero arrivati anche a minori legati da rapporti di parentela con i protagonisti della vicenda. Per diverse famiglie la circolazione dei video da contenuto sessualmente esplicito ha avuto conseguenze disastrose. Gli avvocati che hanno avuto mandato a procedere, contattati, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni a tutela dei loro assistiti e dei minori coinvolti.

Chi ha filmato?

I fatti avvenuti lo scorso settembre avranno conseguenze sul piano della giustizia civile, ma non è escluso anche su quella penale. A quanto pare, uno dei video sarebbe stato pubblicato sul profilo Instagram di una persona che sarebbe stata già identificata e potrebbe trattarsi dello stesso soggetto che ha filmato la coppia. Il filmato sarebbe stato pubblicato e rimosso in un breve arco di tempo, ma non tanto breve da non essere visto. Il resto del danno lo ha fatto la circolazione sugli smartphone. Sul piano penale la palla passa alle vittime che devono decidere se presentare una denuncia.

Due casi in Gallura

Quello di Tempio è il secondo caso in Gallura nel giro di pochi mesi di pubblicazione e circolazione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Per un vicenda avvenuta a Olbia e in un centro vicino alla città gallurese, sono in corso le indagini della Procura distrettuale di Cagliari.

