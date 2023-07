Il video del Cagliari girato a Santa Cristina 

Grande soddisfazione per il video dedicato alla presentazione della nuova maglia del Cagliari calcio: È stato girato a Santa Cristina. Rappresenta uno splendido ritorno di immagine per il paese ma anche per i gestori del Pozzo sacro. È infatti uno scenario suggestivo e degno di rappresentare l’Isola e il popolo sardo che nutre un grande amore per la squadra di Claudio Ranieri, ritornata in serie A al termine di una cavalcata entusiasmante. «I colori rossoblù – affermano gli amministratori comunali – sono quelli della Sardegna di cui tutti noi siamo orgogliosi, e per questo ringraziamo il presidente Tommaso Giulini, la dirigenza e lo staff del Cagliari per questo importante tributo reso al nostro territorio». Intanto, il sito di Santa Cristina anche quest’anno si conferma fra le mete preferite di turisti e vacanzieri. ( s.c. )

