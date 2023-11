Elmetto e giubbotto antiproiettile: è l'immagine del video girato da alcuni medici a Napoli, su iniziativa del sindacato Anaao Assomed, per denunciare quanto sia pericoloso svolgere la professione in alcuni territori, in alcuni ospedali di frontiera e al pronto soccorso.. L'ultima aggressione è quella ai danni di una geriatra, nel Napoletano, colpita dalla figlia di una paziente.