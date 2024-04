«Il video a Piscinas? L’ho fatto io» 

«Sono stata io a immortalare in un video la piena del rio Piscinas. Confesso che mi sarei aspettata un grazie dall’amministrazione comunale, invece sono finita al centro delle polemiche, rischiando persino una denuncia». Michela Dessì, ex assessora al turismo del Comune di Arbus, è incredula per il mandato assegnato dal Consiglio comunale al sindaco, Paolo Salis, di «valutare la possibilità di un’azione legale al fine di accertare il danno del video all’immagine, al nome, all’identità geografica, storica, culturale, politica ed economica, nonché alla reputazione turistica del territorio».

La piena

Dessì ripercorre come in un film i fatti del 21 marzo scorso. «Come mia abitudine – racconta – il primo giorno di primavera, tempo permettendo, vado a Piscinas. Ero sulla spiaggia con la mia amica Elide Caddeo. Intorno alle 14 abbiamo sentito delle urla e visto una grande chiazza rossa in mare. Ci siamo avvicinate. Mai visto nel letto del rio, per noi “il fiume Rosso dei veleni”, così tanta acqua, colorata più del solito. Cosa sarebbe accaduto se nel mezzo si fossero trovati escursionisti come spesso capita? E se ci fossero state moto o auto a guadare il fiume? Una tragedia. Ho filmato tutto, come me i turisti presenti». Le immagini hanno fatto subito il giro del web e il resto è storia nota. «Quello che non si sa o si fa finta di non sapere – dice Dessì – è che il video l’ho pubblicato su “Sistema turistico arburese”, un gruppo whatsapp chiuso, utilizzato dagli assessori al turismo per comunicare con gli operatori del settore. Comunque sia, pensare di querelare un cittadino che ha segnalato un problema è un caso più unico che raro. Denunciare un fatto che arreca danno credo sia lodevole, oltre che doveroso. Inutile poi lamentarsi se i cittadini sono sempre più lontani dalla politica e non collaborano alla soluzione dei problemi».

Ambiente e salute

Il video incriminato è stato al centro dell’ultimo Consiglio. Quattro ore di discussione su una mozione della minoranza in merito al clamore suscitato a livello nazionale dei fatti che hanno ferito la spiaggia. È stata la consigliera di opposizione, Anita Tatti, anche lei ex assessora al turismo, a fare i nomi di Dessì e Caddeo. «Dobbiamo essere grati – ha sottolineato Tatti – alle nostre concittadine. Merito loro se oggi il problema delle bonifiche è sul tavolo di tutti gli enti che hanno l’obbligo di risolvere una questione lunga 30 anni. Dispiace che l’episodio abbia danneggiato il settore turistico. Cogliamo l’aspetto positivo, perché finalmente arrivi quello sviluppo che il territorio merita. Le potenzialità ci sono: mare, montagna, miniere, mancano le bonifiche». Tatti ricorda che il problema non riguarda solo Arbus. «L’ambiente e la salute umana hanno pagato il prezzo delle miniere. Dopo i sacrifici dei nostri nonni, riteniamo ingiusta l’eredità di una terra ancora avvelenata. Il video è un campanello suonato per risolvere il problema e non per finire in tribunale».

Il danno

Erano due le proposte di delibera in Aula per il mandato al sindaco su azioni e progetti per le bonifiche. «L’accordo per un unico mandato - ricorda il capogruppo di maggioranza, Michele Atzeni – non è stato raggiunto sul punto della tutela legale. Nostro interesse è proteggere il Comune dalla richiesta di un risarcimento dagli operatori turistici danneggiati. Non abbiamo fatto né nomi né cognomi, solo accertare responsabilità di chi ha accompagnato il video con informazioni faziose, distorte e non veritiere sui social, mass-media e canali di messaggistica. Fra tante, l’espressione “a Piscinas un ecomostro al posto di un ecoparco”».

