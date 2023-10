Ancora disagi nel vico San Benedetto, di fronte all’antica chiesetta al confine con via Marconi. Basta un po’ di pioggia e la strada sterrata si trasforma in un pantano. Evitare le pozzanghere non è semplice perché le auto spesso parcheggiate ai lati della strada riducono gli spazi. Da anni i residenti attendono il progetto di riqualificazione del vicolo che prevedeva l’acciottolato e il lastricato come in via Garibaldi e in via XX Settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA