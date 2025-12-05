Il vicino disturba? Paga il Comune 

Rumori assordanti provenienti dal vicino di casa? La responsabilità è anche del Comune. Con una recente sentenza il Tribunale di Cagliari, sezione civile, ha condannato il Comune di Sardara a risarcire con 58mila euro un cittadino, Paolo Ibba, e i suoi familiari, per i danni subiti a causa di inquinamento acustico dal viavai di trattori, mietitrebbie, carrelli elevatori a qualunque ora e polveri nocive.

Il dispositivo

Per i giudici «deve affermarsi la concorrente responsabilità del Comune per l’inerzia alla causa del danno. L’ente aveva sia il potere che il dovere di tutelare il diritto alla salute dei cittadini». Prima ancora era stato il Tar ad annullare la concessione edilizia perché il Piano urbanistico «prevede una serie di misure e prescrizioni in area edificabile ed è di tutta evidenza che un ricovero di attrezzi è permesso solo in area agricola, non in centro abitato». E poi una nota della Regione che ha ritenuto «illegittima la concessione edilizia in una zona residenziale di completamente». Una vicenda giudiziaria lunga 27 anni, quattro sentenze del Tribunale fra penale e civile, una della Corte d’Appello, una del Tar. E non è finita: nei giorni scorsi la Giunta della cittadina termale ha deciso di presentare ricorso in appello all’ultima sentenza di condanna, impegnando la somma di 11mila euro per la difesa.

La storia

Tutto è iniziato nel 1998 quando Ibba contestò al Comune la legittimità della concessione edilizia per ricovero di attrezzi agricoli in via Po, col passar del tempo adibito anche ad officina e granaio. Da allora non solo processi, ma anche liti di vicinato, polemiche, lettere agli amministratori di turno, alla Regione, alla Asl di Sanluri, coinvolti Corpo forestale e vigili del fuoco. Nel frattempo il deposito “incriminato” è stato trasferito in campagna, località Bau su Curru, in via Po resta il ricovero dei mezzi agricoli.

