Il vicino di casa colpito a morte nel pianerottolo 

Una tragica fatalità lo ha trascinato nel pianerottolo dove ha incrociato le mani insanguinate di Roberto Gleboni che, in preda a una furia omicida, ha sparato anche contro di lui. Paolo Sanna, 69 anni, è stramazzato a terra, in condizioni gravissime. L’agonia per lui è finita ieri sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma le ferite, anche in questo alla testa, erano troppo devastanti.

La terribile giornata per Paolo Sanna è iniziata quando a causa del temporale, nelle prime ore del mattino di ieri, nell’appartamento di via Ichnusa, dove viveva con la moglie, è saltata la luce. Lui è uscito per risolvere il problema. E mentre risaliva in casa nel pianerottolo ha incrociato l’assassino. Sanna non sapeva nulla della strage appena compiuta da Gleboni che in preda alla follia ha premuto ancora il grilletto della pistola e colpito gravemente anche il pensionato. A terra senza un perché, come le altre vittime, per il solo fatto di essere incappato nei percorsi dell’assassino. Sanna, padre di due figlie che vivono a Milano, era persona benvoluta. È andata in pensione due anni fa dopo aver lavorato al centro Sian di igiene e sicurezza pubblica della Asl, in via Manzoni. «Abbiamo sempre lavorato insieme, era una persona molto gentile», ricordava il collega Mario Mele che, appena ha appreso la notizia della strage, si è precipitato nella palazzina di via Ichnusa. L’amico non c’era più. L’ambulanza l’aveva già portato all’ospedale San Francesco dove in serata è stata accertata la morte cerebrale. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA