Il vicesindaco Cincotti abbandona la Giunta 

Protesta contro le criticità amministrative: a Calasetta si dimette il vicesindaco. Giuseppe Alvaro Cincotti, per tutti Peppino, lascia con effetto immediato gli incarichi di vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Calasetta ricevuti dal sindaco Antonello Puggioni.

Cincotti ribadisce che non c’è alcuna contrapposizione con il sindaco e, sul perché dell’improvvisa decisione, nella lettera di dimissioni protocollata ieri parla del «protrarsi di gravi difficoltà organizzative e amministrative, legate all’assenza del segretario comunale e al sostanziale blocco dell’ufficio finanziario. Problemi che, nonostante le ripetute sollecitazioni del sindaco agli enti competenti, non avrebbero ancora trovato una soluzione concreta». Una condizione che, secondo Cincotti, «rende sempre più difficile programmare, sviluppare e portare a compimento le attività e gli interventi legati alle deleghe assessoriali, limitando la capacità dell'amministrazione di rispondere alle esigenze dei cittadini». Le dimissioni assumono così il significato di una presa di posizione contro un sistema di difficoltà che, a suo avviso, non consente di svolgere pienamente e responsabilmente il mandato ricevuto. Nella lettera, l'ormai ex vicesindaco parla di una criticità istituzionale che non può essere ulteriormente sottovalutata e richiama gli organi e gli enti competenti a una chiara assunzione di responsabilità. «La scelta non rappresenta una rottura con il sindaco, al quale mi lega una profonda e sincera amicizia - ha ribadito - un rapporto personale e politico che resta saldo, nonostante la decisione di lasciare gli incarichi esecutivi». L’impegno per Calasetta proseguirà infatti dai banchi della maggioranza.

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