Il vice brigadiere in Legione 

Dopo 34 anni di servizio tra stazioni e Nas dei carabinieri, il vice brigadiere Pierpaolo Ghiani, 55 anni, è approdato al comando Legione di Cagliari, con l’incarico alla gestione patrimoniale. Nel suo passato, dopo essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990, ha prestato servizio per otto anni in Piemonte. Rientrato in Sardegna nel settembre del 1998, ha lavorato al Comando Nas di Cagliari per 14 anni, per poi passare alla stazione di Sant’Avendrace. Nel 2017 ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica nelle celebrazioni per la 72ª festa della Repubblica.

