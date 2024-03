Il viaggio-studio? Ammessi soltanto i primi della classe 

Il viaggio studio? Nell’istituto scolastico Benedetto Croce di Pula è riservato solo ai primi della classe, quelli che hanno almeno otto di media in pagella. Lo ha stabilito il Consiglio di istituto ma la decisione non va giù ai genitori degli studenti. Anche perché il risultato concreto di questa scelta è imbarazzante, deludente, fa sicuramente notizia: sono 44 i ragazzi iscritti nelle due classi della terza media e solo quattro voleranno a Valencia in Spgna. Tutti gli altri resteranno in classe, per loro interrogazioni e verifiche.

«In questo modo - afferma Monica Casula, portavoce della protesta dei genitori - a scuola va contro ad alcuni principi fondamentali dell’educazione. Invece che unire ha deciso di dividere, sia tra gli alunni sia tra i genitori. Pensiamo ad esempio agli studenti che nonostante l’impegno non riescono a raggiungere i suddetti risultati scolastici e che in classe hanno un comportamento esemplare. Oppure gli alunni che raggiungono gli obiettivi didattici richiesti, ma sono più vivaci di altri e fanno fatica a stare fermi e in silenzio per cinque ore. È inaccettabile che nel regolamento non siano stati menzionati i casi particolari di quattro ragazzi certificati con la legge 104. È giusto premiare per meriti, ma non nel modo descritto dal regolamento in questione».

La dirigente scolastica Francesca Cellamare ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione sulla vicenda. L’assessora alla Pubblica istruzione Manuela Serra ha le mani legate: «L’autonomia didattica è una prerogativa delle scuole e degli insegnanti. Ovviamente credo che ci siano casi e casi, sui quali è giusto che gli insegnanti, genitori ed educatori potranno fare le valutazioni più appropriate. Come amministrazione non possiamo interferire per rispetto dei docenti, degli alunni e dei genitori. Il nostro è semmai un invito al dialogo costruttivo: l’educazione dei nostri figli è un bene che va salvaguardato».

