Il viaggio solidale verso i bambini dell’India 

Scoprire nuovi luoghi, immergersi nella cultura locale e nelle diverse tradizioni. Raccontarle attraverso la fotografia. È la filosofia del viaggio per Manuel Nappi, 27 anni di Tortolì. Zaino in spalla ha viaggiato in lungo in largo per il mondo: Argentina, Bolivia, Spagna, Turchia, India. E proprio qui che tornerà presto con una missione ben precisa. Ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, destinata all'associazione Shwas Charitable Trust, che si occupa di aiutare bambini in condizioni svantaggiate, spesso orfani, per dare loro un'istruzione, insegnare un mestiere, e quindi garantire un futuro migliore.

«Sono stato in India per la prima volta nel 2018, senza avere nessuna idea di cosa mi aspettasse. Si è rivelato un paese stupendo nelle sue tante contraddizioni, senza filtri. Sicuramente per la nostra visione occidentale è molto difficile da capire. Nonostante i tanti problemi che affrontano, le persone sono fantastiche, sempre col sorriso e pronte ad aiutarti», afferma. In quella occasione nella città di Pushkar ha incontrato per caso due ragazzi locali e ha stretto subito amicizia. Da allora non ha mai smesso di restare in contatto. Uno di loro è socio dell'associazione no profit Shwas Charitable Trust che si occupa di questi bambini. «Credo molto nella potenza dei social, se usati nel modo giusto si possono fare grandi cose. Il viaggio ovviamente sarà da me autofinanziato e i soldi raccolti verranno donati al cento per cento all'associazione». Chi volesse partecipare può dare il proprio contributo tramite la piattaforma Gofundme».

