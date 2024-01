Il “viaggio razziale” nel Sulcis Iglesiente del giovane Almirante e i sardi antisemiti 

Nell’inverno del 1940 giungeva a Carbonia Giorgio Almirante, futuro fondatore del Movimento sociale italiano, inviatovi da Telesio Interlandi, direttore del quindicinale La Difesa della Razza. La tappa sulcitana costituiva il compimento di un improbabile viaggio razziale per l’Italia, intrapreso allo scopo di dimostrare le origini ariane degli Italiani. Il reportage sardo e quelli scaturiti dalle precedenti visite all’Agro Pontino e alle miniere istriane di Arsia, furono pubblicati in tre puntate tra l’aprile e il maggio del 1940.

Le leggi antisemite

Il primo numero della rivista era uscito il 5 agosto 1938, poco dopo la pubblicazione sul Giornale d'Italia del Manifesto degli scienziati razzisti, allo scopo di diffondere a livello popolare l’antisemitismo nell’imminenza delle leggi razziali volute da Mussolini.La promulgazione dell’infame corpus legislativo compiva un percorso iniziato nel 1921 con la pubblicazione della prima edizione italiana dei “Protocolli dei Savi Anziani di Sion”, ristampato più volte a cura di Giovanni Preziosi. Si trattava di un falso, capace tuttavia di influenzare i successivi lavori sull’argomento, a cominciare dal saggio “Gli Ebrei d’Italia” pubblicato da Paolo Orano nel 1937 che di fatto apriva la campagna antisemita orchestrata dal regime.

In tale contesto La Difesa della Razza assumeva un ruolo di notevole importanza quale efficace strumento di propaganda. Per tale motivo a Interlandi, direttore anche del becero quotidiano “Il Tevere”, non difettavano sostegno politico e finanziario. Un cospicuo flusso di denaro di chiara provenienza governativa ma anche derivante dalla vendita di spazi pubblicitari a imprevedibili inserzionisti, come ad esempio la compagnia petrolifera anglo-olandese Schell, fondata dai fratelli israeliti Marcus Samuel e Samuel Samuel.

La Sardegna ariana

Il coro razzista annoverava un non irrilevante manipolo di voci isolane. Oltre a Orano, eletto deputato in Sardegna nel 1919 e nel 1921 nelle file del Partito sardo d’Azione con Emilio Lussu, proprio sulle pagine della Difesa della Razza ebbero modo di segnalarsi Lino Businco, Ubaldo Nieddu, collaboratore de L’Unione Sarda con lo pseudonimo di Niger, Paolo Rubbiu ed infine, solo occasionalmente, il musicista Ennio Porrino.

Il ruolo di Businco

Il più prolifico fu senz’altro Businco, tra gli scienziati firmatari del Manifesto della Razza. Laureato in medicina nell’ateneo cagliaritano, il suo nome compariva nel comitato di redazione della rivista, per la quale siglava articoli quali “Sardegna ariana”, “Salute della famiglia, forza della razza”. Tanto zelo trovava forse giustificazione nell’ansia di dimostrare l’appartenenza degli isolani alla pura razza italiana, in contrapposizione con le tesi antropologiche dei Lombroso e dei Niceforo. Non a caso, infatti, fin dal 1932 Businco aveva compiuto e pubblicato una serie di studi su resti scheletrici di protosardi e nuragici.

Iglesias e Carbonia

A rappresentare l’italianità dei Sardi Almirante chiamò gli abitanti di Iglesias e di Carbonia, animato centro minerario di recente fondazione. Giunto sui luoghi, il lavoro di indagine e documentazione fu piuttosto approfondito. Lo aiutarono la formazione umanistica e la fresca laurea in Lettere. Il resoconto, 14 pagine illustrate dal fotografo Pizzetti di Iglesias, comparve sul numero 14 del maggio 1940. Il pezzo intitolato “Gente di Carbonia” tratteggiava la breve storia del borgo minerario. Grande risalto era dato all’assetto urbanistico, al nitore delle architetture e alla compagine razziale per la quale si fornivano accurati dati statistici circa l’entità numerica e l’origine degli abitanti. Emergeva come la maggioranza fosse rappresentata da Sardi con la presenza di comunità provenienti dalle Marche, dalla Campania, dalla Sicilia, dal Veneto e dall’Istria.

Iglesienti di razza

Le pagine centrali ospitavano l’articolo intitolato “Storia razziale dell’Iglesiente”, dove si sfatava la presunta origine africana degli iglesienti, discendenti di quei Mauri spediti in Sardegna dai Vandali nel V secolo d.C. e perciò definiti Maureddi. Tale ascendenza veniva confutata con un articolato excursus storico che chiamava in causa Procopio di Cesarea, lo storico Casalis e soprattutto il celebre antropologo Giuseppe Sergi che con i suoi studi antropometrici sui Sardi aveva dimostrato l’inesistenza di tracce somatiche d’ascendenza africana. Quali dunque le origini razziali degli iglesienti e più in generale dei Sardi? Per Almirante erano attribuibili a Roma e alla sua opera colonizzatrice, all’apporto di sangue nuovo capace di soppiantare quello degli antichi protosardi.Il reportage si chiudeva con un’intervista al professor Luigi Castaldi, anch’egli illustre collaboratore della rivista razzista, a lungo docente nell’Università di Cagliari, per il quale i primi Sardi provenivano dall’oriente, forse l’antico Egitto degli Shardana.

Il tragico epilogo

Accertata l’italianità dei Sardi, Almirante lasciò l’Isola. Vi tornerà nel 1940, ufficiale di un battaglione costiero a Santa Teresa Gallura. Quanto alla Difesa della Razza, continuerà le pubblicazioni fino al 1943, quando anche per gli ebrei italiani si apriranno i cancelli dei campi di sterminio nazisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA