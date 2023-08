Il viaggio nella letteratura per bambini 

Alice si addentra nella buia tana del Bianconiglio, Tom Sawyer si smarrisce nei meandri oscuri di una grotta, Pinocchio fugge in una notte di tempesta e precipita nel ventre della balena. La dicotomia tra ombra e luce permea una vastità infinita di opere letterarie per l’infanzia, e non solo. È un tema ricorrente, temuto quanto ricercato dai bambini per sfuggire al controllo. E non è un caso che “Ombra e Luce” sia stato scelto come tema dell’XI edizione di Bimbi a Bordo (BaB) 2023. La decisione di portare il festival in questa direzione arriva dal luogo: la miniera di Montevecchio che farà da scenario, esclusivamente per quest’anno, sostituendo le solite Case a Corte di Guspini (ad ora in ristrutturazione).

Da oggi al 3 settembre le presentazioni di libri, i laboratori e tutti gli spettacoli onoreranno il nuovo scenario minerario (attivo da metà dell’800 fino agli anni ’90), cogliendo l’occasione per parlare di contrapposizione. E quindi di luce e ombra, di bene e male, di terra e sole, cielo e stelle, notte e giorno. La miniera diventa il simbolo dell’oscurità, in contrasto con la dimensione ben più rassicurante della luce. Ma sono due elementi necessari: è solo percorrendo la parte più oscura che poi si dà il giusto senso alle forme, ai colori e la bellezza che la luce rende visibili. Una coppia che ha sempre generato interessanti tensioni narrative ed è stata foriera di avventure meravigliose. «Che cosa meglio della miniera può rappresentare la discesa nelle tenebre, con l’idea di una risalita verso un luogo più luminoso? C’era una logistica di tipo ambientale e storico, in un’ottica di riscoperta di un luogo dove si coniugano archeologia ambientale e ambiente incontaminato, ma anche una di tipo simbolico. Ombra e luce come elementi fondamentali nella costruzione delle immagini. La letteratura non è che un mezzo per parlare e riflettere sul mondo in cui viviamo, e questa accoppiata ci è sembrata vincente», spiega il direttore scientifico Martino Negri. «Abbiamo scelto come sottotitoli del Festival Per una letteratura della complessità – continua Negri - perché abbiamo l’obbiettivo di insegnare ai più piccoli a non guardare la realtà in maniera semplicistica, riduttiva. La vita è un impasto di luci e ombre. e le proiezioni, gli incontri, i concerti, le letture e i laboratori di questa festa vogliono andare in una direzione di educazione alla complessità».

Oltre ai partenariati istituzionali, per quest’edizione del BaB sono state attivate particolari collaborazioni con il Festival del turismo itinerante, condividendo e realizzando azioni di promozione alla letteratura, inserita in un programma di valorizzazione del territorio e di turismo per portare la narrazione e i libri nel mondo del viaggio e della scoperta. Altro importante partneriato è quello siglato con time in jazz insule lab musica e parole del Mediterraneo con il quale si programmerà la presentazione di un progetto originale.

Il programma di BaB 2023 parte con due anteprime: oggi alle 21, 30 la proiezione del film “Momo alla conquista del tempo” di Enzo d’Alo’ e domani alla stessa ora con il dialogo “Ombra e luce. Sguardi tra realtà e finzione” tra Armin Grender e Manolo Luppichini e alle 22 e 30 con “Paraulas – Il ritmo delle parole”. Una produzione, quest’ultima, di InsulaeLab dell’'associazione culturale Time In Jazz. Venerdì 1 settembre l’inaugurazione in piazza XX Settembre a Guspini, e dal 2 si inizia con il calendario. Sabato e domenica, dalle 10 a mezzanotte, una scaletta fitta di incontri, laboratori, concerti, corsi di formazione per adulti e racconti per bambini. Ma anche eventi collaterali, tra il cantiere di levante, Montevecchio e Guspini: mostre fotografiche, cibo, trekking ed escursioni in mountain bike.

