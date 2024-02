Il viaggio inutile di Fabio Pitzalis 

Ha attraversato tutto lo Stivale in treno, Fabio Pitzalis, agricoltore di Guasila, per raggiungere Sanremo e portare alla ribalta internazionale le istanze del mondo agropastorale che da settimane protesta contro le politiche di Bruxelles. «Non sembrano intenzionati a farci salire sul palco, pare che siano disposti solo a leggere una nota del nostro movimento», spiega Pitzalis, unico rappresentate sardo del comitato “Riscatto agricolo” al Festival della canzone italiana. «Dopo giorni di incertezza, sembra sia stato un viaggio inutile», tuona l’uomo. Infatti, attraverso una nota, la Rai ha fatto sapere che stasera Amadeus leggerà «un comunicato che porterà a conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà e le richieste che provengono dal mondo agricolo». Insomma porte chiuse per i rappresentanti degli allevatori e degli agricoltori che hanno raggiunto da più regioni Sanremo. «Non so più da quante ore sono in viaggio, per me che arrivo dalla Sardegna è ancora tutto più complicato. Mi auguro che a nessuna bandiera o sindacalista venga data la possibilità di parlare per noi», precisa Pitzalis, «quello che più ci interessa è quello che succederà tra oggi e sabato a Roma. Tutto dipende dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida».

