Senorbì.
22 ottobre 2025 alle 00:30

Il viaggio infinito dell’emigrato giramondo 

L’emigrato di Senorbì ha realizzato il suo sogno: attraversare l’America ed esplorare i luoghi iconici che in tutta la sua vita aveva visto solamente al cinema. Celestino Podda, per gli amici Lino, in questi giorni sta vivendo insieme alla sua famiglia un’avventura “on the road” attraverso il Grand Canyon, la Route 66, la Monument Valley in Arizona e il Golden Gate Bridge, il ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate, stretto che mette in comunicazione l'Oceano Pacifico con la baia di San Francisco. «Nel nostro avventuroso viaggio - racconta - stiamo incontrando diversi italiani e italoamericani, quando vengono a sapere che ho scritto un libro sul mio sogno di raggiungere un giorno l’America si mostrano incuriositi ed entusiasti».

Lino Podda è nato nella poverissima Senorbì del secondo dopoguerra. Nel paese della Trexenta ha trascorso l'infanzia, con pochi amici e senza una lira, tanto da non potersi permettere neppure il grembiule per andare a scuola. Non ha mai conosciuto il padre, morto prima che lui nascesse a causa di un incidente sul lavoro. La sua è una storia di riscatto, per fuggire dalla miseria è stato costretto a emigrare prima in Francia e poi in Olanda, dove si è costruito un futuro e vive tuttora. «La mia vita è un romanzo - dice - ed è per questo che ho deciso di raccontarla nell’autobiografia “Volevo diventare un cowboy” che presto verrà tradotta in inglese e potrà quindi raggiungere il mercato anglosassone». Il viaggio negli Usa si sta rivelando ricco di sorprese. «Il mondo è davvero piccolo - dice - in una coincidenza clamorosa ho incontrato una ragazza di Senorbì, Federica Tronci, in America insieme alla famiglia. Conoscevo benissimo i suoi nonni, persone straordinarie».Lino Podda è legatissimo al suo paese. È lui il misterioso benefattore che, anni fa, aveva donato un omaggio floreale ai defunti di Senorbì. In quell’occasione chiamò la fioraia Luisa Aramu, moglie del caro amico d’infanzia Innocente Dessì, chiedendole di allestire uno spettacolare bouquet extralarge con tanti mazzolini di fiori posizionato all’ingresso del cimitero vecchio alla periferia del paese, a disposizione dei cittadini e dei non residenti in visita ai loro cari. L’emigrato dal cuore d’oro era rimasto misterioso per tanto tempo, uscendo allo scoperto solamente in occasione della presentazione al pubblico del suo libro.

