Il viaggio incubo tra Olbia e Cagliari 

A Chilivani si cambia. Lo spot sul sito della Regione Sardegna Mobilità è colorato e carico di ottimismo. La realtà, fatta di bus sostitutivi che attraversano le campagne tra Gallura e Logudoro e orari di percorrenza incompatibili con qualsiasi impegno di lavoro, un po’ meno. Per la seconda volta in sei mesi viaggiare tra il nord e il sud dell’isola è un’odissea. E non è che di solito sia una passeggiata. Questa volta a essere interessato (fino al 31 gennaio) è solo il collegamento tra Olbia, Cagliari e Sassari per effetto dei lavori tra Golfo Aranci e il nodo di scambio di Chilivani. Un disagio un po’ meno impattante di quello che tra gennaio e maggio di quest’anno divise l’Isola in due quando fu interrotta la linea tra Chilivani e Macomer ma i lavori – e i disagi – interesseranno, a blocchi, l’intera rete ferroviaria isolana fino al 2026.

Sul bus in colonna

Tra Olbia e Sassari-Cagliari la domenica pomeriggio viaggiano soprattutto gli studenti che tornano, dopo il weekend a casa, nelle due sedi universitarie. Partenza alle 13,50 dalla nuova stazione Olbia-Terranova, tre bus a disposizione. E almeno il pericolo di restare a terra è scongiurato. Si viaggia rigorosamente in colonna, come in gita scolastica, e solo per una manciata di chilometri sulla quattro corsie, finalmente quasi ultimata, che consentirebbe di arrivare a Sassari in un’ora. La colonna della speranza entra e esce in processione dalla nuova statale 729 per raggiungere le stazioni dei paesi: Su Canale, Monti, Berchidda, a Oschiri si vince anche un breve tour nel centro abitato senza neppure la consolazione di poter comprare le panadas. Se si facesse turismo, tra le vigne del vermentino di Gallura, sarebbe anche suggestivo. Per i passeggeri che salgono e scendono nelle piccole stazioni, una navetta sarebbe più che sufficiente ma sono tre bus a passare alle fermate e fare complicate manovre che fanno scorrere inesorabilmente i minuti. A Chilivani – 90 minuti di viaggio (compresi i 10 di ritardo) per 59 chilometri – si cambia, come dice lo spot. Il treno – in arrivo da Sassari e diretto a Cagliari – è già fermo che aspetta e trovare posto è agevole. Da Oristano in poi è un altro film quando il treno si riempie di ragazzi e ragazze, studenti universitari. Poco dopo solo posti in piedi con relative occhiatacce alla giovane coppia con bimbo piccolo e passeggino che occupa quattro posti (due sedili di bagagli). Impossibile anche controllare i biglietti e infatti nessuno lo fa. A Cagliari i minuti di ritardo sono 17, il viaggio da Olbia – 273 chilometri – è durato 4 ore e 30 minuti.

Da sud a nord

Il lunedì pomeriggio – ore 16,35 – il rientro promette bene. Orario tranquillo, treno Blues, nuovo di zecca, c’è posto in abbondanza per tutti. Si viaggia verso nord speditamente ma tra Abbasanta e Macomer iniziano rallentamenti e lunghe soste in aperta campagna. Il monitor di cui è dotato Blues – che elenca tante belle e interessanti iniziative – inizia a segnalare, oltre al percorso, un ritardo che aumenta in maniera preoccupante. Il bus che aspetta a Chilivani dovrebbe partire alle 19,08: aspetterà? Aspetta per fortuna malgrado i 40 minuti di ritardo accumulati su una linea dove non ci sono lavori in corso e con un treno nuovo. Dell’attesa non sono felici i passeggeri in arrivo da Sassari che attendono, molti diretti ad Olbia per prendere la nave. Veloci, veloci , esorta imperioso l’autista tra lo sconcerto generale. Si riparte e per fortuna il bus questa volta prevede una sola sosta, ad Oschiri da dove si riparte verso il bivio per Berchidda sulla vecchia statale 199, stretta e a due corsie. Poi finalmente la Sassari-Olbia. Sono quasi le 21 quando il bus arriva ad Olbia-Terranova, tanto imponente quanto deserta. Per chi aveva la città gallurese come ultima destinazione è finita ma la pattuglia di passeggeri diretta al porto resta spaesata: la banchina dell’Isola Bianca – da dove la nave per Livorno parte alle 22 – dista oltre due chilometri a piedi e la nuova stazione non ha una fermata del trasporto pubblico locale. Per qualcuno l’odissea non è ancora finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA