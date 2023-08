Il viaggio è un incubo: «Prigionieri nell’aereo caldo come un forno»  

Momenti di tensione a bordo del volo Ryanair FR 3480 che ieri pomeriggio sarebbe dovuto partire da Bergamo per raggiungere l’aeroporto di Cagliari. Dopo una lunga serie di ritardi l’aereo è rimasto a terra, lasciando i passeggeri fermi nello scalo lombardo per ore.

La storia

La partenza era prevista per le 16.30, con il gate in chiusura alle 16. Poi il primo avviso: volo in ritardo, si parte alle 17.10. Ma, nonostante l’ottimismo e le prime rassicurazioni del personale di bordo, l’aereo non è decollato. «Ci hanno fatto imbarcare in fretta e furia, proprio perché la partenza era già slittata di 40 minuti. Dopo la corsa al posto poi ci hanno lasciati a bordo, con il velivolo fermo sulla pista, sotto il sole: una situazione davvero vergognosa e inaccettabile», racconta Giancarlo Moi, di rientro in Sardegna insieme alla compagna. Una volta seduti, con le cinture allacciate, «ci abbiamo messo poco a capire che qualcosa non andava. Nessun annuncio, nessun segnale. Così siamo rimasti lì e la temperatura che con i minuti cresceva sempre più. Sembrava di stare in un forno. Siamo arrivati al punto che la gente ha iniziato a sentirsi male, le persone grondavano di sudore. Ci saranno stati 50 gradì lì dentro», spiega Moi. Oltre il danno, la beffa perché «ci hanno preso in giro, dicendoci che avrebbero acceso l’aria condizionata ma ci hanno lasciato con un semplice ricircolo, visto che i motori erano spenti».

Un altro imprevisto

Dopo una lunga attesa è arrivata un’altra notizia: «L’aereo non poteva partire perché, dopo il ritardo, la pista era troppo affollata». Ma la situazione, dentro la cabina, era già al limite. Un bicchiere d’acqua? «Solo a pagamento». Con il sole che picchiava sulla fusoliera dell’aereo, a un certo punto il caldo è diventato veramente insopportabile. «Una signora e un ragazzo si sono sentiti male ed è stata chiamata un’ambulanza per soccorrerli. Il personale ci ha detto che se non avessimo mantenuto la calma avrebbero chiamato la Polizia».

Il problema tecnico

Alle 18.45 un’altra comunicazione, che cambia ancora una volta le carte in tavola: l’aereo non può partire, causa problema tecnico. Così, dopo quasi due ore a bordo, i passeggeri «sudati fradici» sono stati fatti scendere e scortati al gate in attesa di un volo per il rientro. Prima di lasciare l’aeromobile però Moi ha filmato la situazione a bordo: neanche un posto libero, le persone che si sventolano con una rivista o un fazzoletto. C’è chi si asciuga il sudore dalla fronte, chi commenta l’accaduto, chi invece attende con pazienza qualche novità. Una volta al gate B6 inizia l’attesa, quella vera. Ma il display continua a segnare un ritardo dopo l’altro. E nel frattempo tramonta il sole, lasciando a terra i passeggeri in balia dell’incertezza. «Non ci hanno comunicato nulla. Non ci hanno offerto né cibo né acqua, ci hanno solo detto di conservare gli scontrini per un eventuale rimborso. Ma dobbiamo anticipare tutto a nostre spese. Per tutta la sera l’orario di partenza è stato modificato, di mezz’ora in mezz’ora. Secondo alcune indiscrezioni l’aereo era disponibile, pronto alla partenza. Ma all’appello mancava il personale di volo». Intorno infine l’annuncio: si parte, stavolta per davvero, alle 21.05. Oltre quattro ore dopo il previsto.

