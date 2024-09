«Il viaggio è troppo caro, mi conviene andare alle Canarie» 

Francoforte-Cagliari: un viaggio di poche ore, eppure, per Stefania Laconi, sarda di 35 anni emigrata nella città tedesca, raggiungere la sua terra d’origine è diventato un vero e proprio percorso a ostacoli. Ogni volta che programma un viaggio nell’Isola si ritrova a dover fare i conti con voli scarsi, costi proibitivi e coincidenze impossibili: una sorta di odissea moderna che vivono molti sardi emigrati. Stefania dal 2020, dopo aver lasciato l’aviazione, lavora come Costumer Service Coordinator a Francoforte ha provato a pianificare con largo anticipo le sue ferie, iniziando una vera e propria caccia ai voli per tornare a casa sia durante il ponte di Ognissanti sia per Natale.

Ma la ricerca di un semplice biglietto per la Sardegna si è presto trasformata in un incubo: Lufthansa sospende i voli per l’Isola dal 26 ottobre, giorno in cui scadrà la continuità territoriale di Ita Airways. La compagnia che subentrerà nel servizio, Aeroitalia, non ha ancora messo in vendita i biglietti. Le alternative? Complicate e dispendiose.

La storia

«Con Ita, dovrei volare fino a Roma e poi, il giorno dopo, trasferirmi a Ciampino per prendere un volo Ryanair», spiega la giovane, «oppure l’altra opzione è fare scalo a Milano, per poi raggiungere Bergamo il giorno successivo». Ma i costi per questo zig-zag tra aeroporti del Nord e del Centro Italia sono inaccettabili: «Dai 450 ai 500 euro, con cambi, possibili ritardi e giornate perse tra spostamenti». Se decidesse di pagare 180 euro per l’andata con Lufthansa il problema sarebbe sempre il ritorno. «Da giorni cerco su Skyscanner le possibilità di raggiungere la Sardegna anche solo per una settimana ma i prezzi sono alle stelle, il meno caro 529 euro non diretto».

Le alternative low-cost, per quanto paradossali, spingono Stefania a considerare l’ipotesi di volare da aeroporti di altre nazioni, come Charleroi in Belgio o Basilea in Svizzera e trovare un volo diretto con compagnie come EasyJet o Ryanair.

«Immaginatevi dover partire da un altro Paese solo per tornare a casa», racconta amareggiata, «i voli dalla Svizzera costano circa 245 franchi svizzeri, circa 300 euro, ma tra treni, spostamenti e disagi, mi chiedo se ne valga davvero la pena».

Il paragone

Questa rincorsa ai voli apre nella giovane donna una riflessione amara: «Con 150 euro posso volare a Lanzarote o Tenerife da Francoforte, mentre per raggiungere la mia Isola devo considerare cifre astronomiche: è come se la Sardegna, con tutti i suoi tesori, fosse più distante delle Canarie».

Insomma, le tratte verso la Sardegna rimangono incagliate in un mare di difficoltà logistiche e finanziarie. Perché se si guarda alle vacanze natalizie la prospettiva non è migliore. «L’anno scorso ho speso 600 euro per tornare a Natale e, al momento, non ci sono ancora voli disponibili e quindi non posso programmare nulla».

