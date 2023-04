Il viaggio di Obert: dalla Slovacchia per il grande sogno 

Una crescita continua, tanto da essersi preso il Cagliari diventando un punto fisso della miglior difesa del girone di ritorno (sette gol subiti nel 2023, come Genoa e Südtirol). Adam Obert a inizio stagione giocava ancora spesso terzino sinistro, ma con Ranieri è passato stabilmente centrale: la coppia formata da lui e Dossena è diventata quella titolare. Eppure a inizio carriera faceva un ruolo del tutto diverso: «Prima dei 16 anni ero play a centrocampo, addirittura anche trequartista», ha rivelato durante “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina, Radiolina e pagine social del Gruppo L'Unione Sarda. «Poi un allenatore in Repubblica Ceca mi ha messo in difesa, ho provato e mi sono sentito meglio lì. Sono difensore centrale, ma già alla Sampdoria Primavera ho fatto il terzino sinistro e quando serve posso giocarci. Mi fa piacere che Ranieri pensi che dia sicurezza dietro, ma abbiamo fatto tutti bene».

In ascesa

Quando Obert è arrivato a Cagliari, nell'estate del 2021, non aveva presenze da professionista ed era stato aggregato alla Primavera di Agostini. Non ci ha però messo molto a passare in prima squadra, con esordio il 24 ottobre 2021 a Firenze. «Prima di venire a Cagliari mi sono incontrato con Pierluigi Carta, che mi ha spiegato tutto. Sapevo che era una gran possibilità di crescita, con tanti giovani arrivati in prima squadra: sono contento della scelta». In blucerchiato ha conosciuto Prelec, al quale ha consigliato di venire a Cagliari: «Gli ho detto che si sarebbe trovato bene, ci siamo sentiti tre-quattro giorni prima che firmasse». Ora sente di essere molto più maturo: «Lo scorso anno è stata una bella esperienza, mi ha aiutato a crescere e arrivare dove sono adesso. Però devo sempre migliorare». Ha iniziato in Repubblica Ceca, a 10 anni allo Zbrojovka Brno («Facevo viaggi pazzeschi con mio padre, ma mi ha aiutato molto»), poi l'Italia a 16 nel 2018: «Ero per caso a Genova in vacanza e chiamò la Sampdoria. Ho avuto tanti aiuti: compagni, allenatori, famiglia, amici e il mio agente italiano Marco Motta».

Momento clou

Per Obert domani a Parma sarà match decisivo: «Ci stiamo preparando al meglio, sappiamo che è fondamentale e andiamo lì per prenderci i tre punti con lo spirito visto finora. Sappiamo dall'andata che al Parma piace giocare: ha grandi qualità, dovremo essere concentrati e sfruttare le occasioni. Sono convinto che andrà bene, dobbiamo fare più punti possibili e poi vedere alla fine dove saremo arrivati». Da parte sua c'è fiducia, anche perché accanto a lui trova un'altra rivelazione come Dossena: «È arrivato ad agosto, ha dovuto aspettare l'occasione ma già in allenamento si vedeva che era una roccia. E dietro abbiamo Radunovic». Sono 27 le presenze stagionali, 25 in B e 2 in Coppa Italia. E, pur essendo difensore, le uniche ammonizioni sono le due dell'espulsione a Benevento: un dato che ne certifica anche la pulizia nelle giocate.