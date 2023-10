Il viaggio di Carola Farci per ripulire dalla plastica 

Che ci fanno una prof di Italiano e Storia e un labrador (che lei, sbrigativamente, chiama la cana) debole di stomaco di nome Polly a bordo di una Matiz d’annata con tanto di polpo stampato sulla fiancata? Un viaggio - dall'Italia alla Croazia e ritorno, passando per Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo - «finalizzato a raccogliere più plastica possibile dalle spiagge del Mediterraneo».

La cronistoria di questa impresa è narrata con tratto brillante e dovizia di dettagli in “Plastichiadi” (edizioni Condaghes): «Ho preso un anno sabbatico dal mio lavoro e sono partita il 17 ottobre 2021. Per dormire ho usato le reti dell’ospitalità presenti in internet, lavorando in cambio di vitto e alloggio. Ho speso 10 euro al giorno, quasi tutti in benzina. E dire che non avevo mai guidato fuori città», racconta la cagliaritana Carola Ludovica Farci, 33 anni, insegnante, viaggiatrice ed eco-attivista.

Coi genitori (apprensivi) a casa ad aspettarla, Carola Farci giorno dopo giorno con la sua Polpomobile varca frontiere, schiva sfighe e casini assortiti, difende Polly da improbabili insidie e, soprattutto, rastrella, ripulisce, rende migliori i luoghi che visita, armata di senso pratico fuori dal comune e ottimismo disarmante ai limiti dell’incoscienza. Ride, si commuove, si incazza, sgobba da sola e in compagnia. Il bilancio conclusivo (il viaggio è terminato il 18 maggio 2022) è il seguente: «Tre tonnellate di spazzatura raccolta, costituita per il 90% da oggetti di plastica. Non pretendo di assurgere ad esempio, vorrei solo avvicinare i lettori ad una tematica, quella dell’inquinamento e del cambiamento climatico, pesante e realmente drammatica». (fa. ma.)