Il viaggio di Baturi in Siria: «Un popolazione devastata da guerra, povertà e terremoto» 

«Abbiamo incontrato e ascoltato persone che vivono il dramma della povertà, della morte e della malattia». A dirlo è il vescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi che, ieri, ha parlato del suo viaggio in Siria e in Libano. «Siamo andati per conoscere, ma anche per manifestare la nostra vicinanza fraterna per dire a quelle persone “non siete sole, siamo con voi”. Attendiamo di vedere progetti che aiutino le persone a restare nei Paesi poveri e in guerra».In Siria, la popolazione è stremata e la guerra ha provocato una forte emigrazione, interna ed esterna, producendo più di mezzo milione di vittime, tra cui 26mila bambini. Una situazione già drammatica, aggravata dalla pandemia, dall’emergenza colera e dalla crisi finanziaria. È arrivato poi l’incubo il terremoto.

«Credo non sia possibile guardare a queste tragedie senza vedere il punto di partenza. Una condizione di estremo disagio che ha costretto tanti a fuggire. Guardiamo con speranza alla sospensione di alcune sanzioni verso la Siria. Occorre mettersi dal punto di vista del popolo: non c'è pace senza sviluppo, senza giustizia e senza solidarietà».

La Chiesa italiana ha partecipato a questa avventura dolorosa anche attraverso i fondi dell'8xMille, una parte di questi sono, infatti, destinati a interventi caritativi nel Terzo mondo e nei Paesi in via di sviluppo. «Erano già stati avviati dei piani di intervento nella zona di Damasco», conyinua Baturi, «dove, in questi vent'anni, sono stati investiti più di tre milioni e mezzo di euro, e altrettanto abbiamo fatto negli ultimi quindici anni nella zona di Aleppo. Tra le iniziative promosse c’è quella degli “ospedali aperti”, che consente ai più poveri di accedere al ricovero».

I vescovi italiani hanno promosso una colletta nazionale destinata alla Turchia e alla Siria, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo. «L’iniziativa è stata pensata anzitutto per sottolineare l'importanza per noi credenti di sentire parte della nostra vita, quella dei nostri fratelli che stanno nel Medio Oriente, in Turchia, in Siria, in Libano. Sarà l'occasione per ripensare la propria apertura al mondo in una comunione delle anime che si realizza in Cristo».