“Il viaggio della vita”: Altea e Galici in Veneto 

Affinchè le barriere architettoniche e l’esclusione sociale dei disabili diventino solo un ricordo, il docufilm scritto e diretto dal cagliaritano Karim Galici “Run trip life- Il viaggio della vita” e prodotto da Whable Odv, conquista anche il pubblico e l’attenzione della penisola con due nuove tappe: dopo ieri a Vicenza oggi è la volta di Belluno. Appuntamento alle 18, nella Sala Polifunzionale. Gli eventi, organizzati dall’associazione Grazia Deledda di Vicenza in collaborazione con Dih Vicenza e dal Circolo dei Sardi nel Bellunese, evidenziano come la cooperazione, le sinergie e le abilità di fare rete tra associazioni e istituzioni, conferiscano forza e grande capacità d’impatto a un progetto prezioso nella sua fase di espansione e sensibilizzazione globale ai temi del sociale.

In viaggio

Il docufilm è una sintesi potente di un universo, quello dei disabili, ancora fortemente tormentato dalle difficoltà relative all’accessibilità dei luoghi. Un’ incisiva incursione/escursione in un mondo ancora disseminato di ostacoli, guidata da Marco Altea affetto da sclerosi multipla che utilizza la sedia a rotelle per spostarsi e il regista Karim Galici, attraverso il diario di bordo del loro viaggio alla volta di San Francisco. Una narrazione filmica che si snoda lungo i 10.000 chilometri percorsi insieme, tra momenti di toccante vita privata, panorami mozzafiato e il report degli incontri con le eccellenze e le brillanti menti dietro le startup più influenti del mondo, tra cui Google. L’opera sottolinea l’urgenza di creare una realtà equa, in linea con l’evoluzione umana e tecnologica, dove ogni individuo abbia la possibilità di muoversi pienamente e senza ostacoli tra le dinamiche della società. Il film prende le mosse dallo straordinario progetto Whable, frutto dell’ingegno e della tenacia di Marco Altea, ovvero una piattaforma che certifichi i locali accessibili ai disabili, attraverso informazioni dirette e verificate. L’obiettivo: permettere alle persone con difficoltà di spostarsi liberamente, senza correre rischi per la propria sicurezza, fornendo loro una serie di informazioni chiare e attendibili sulla praticabilità delle strutture.

