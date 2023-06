Il viaggio del prigioniero, Gesù è un compagno di cella 

Si chiama “Il viaggio del prigioniero” il progetto proposto ai detenuti del carcere di San Daniele dall’associazione Fellowship Italia che lavora nelle strutture carcerarie. “Un viaggio per conoscere un compagno di cella… Gesù di Nazareth”, suggerisce il sottotitolo, perché Gesù come tanti detenuti di tutte le epoche storiche è stato condannato, prigioniero, calunniato e abbandonato.

Otto incontri in cui i detenuti potranno riflettere sulla figura di Gesù attraverso il Vangelo di Marco. «Agli incontri possono partecipare tutti – precisano le volontarie dell’associazione – , è aperto a tutte le religioni, non si dovrà pregare e non dobbiamo convertire nessuno. È un momento di riflessione, un viaggio da affrontare insieme dove nessuno si sentirà solo».

Ogni tappa del viaggio durerà due ore, per una volta alla settimana, per i prossimi due mesi. «Questi incontri – hanno detto le volontarie rivolgendosi ai detenuti – sono una speranza che vi viene messa tra le mani». I carcerati presenti all’anteprima del progetto si sono dimostrati entusiasti di partecipare. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi. Al momento hanno aderito 17 detenuti su 18.

Al termine del percorso verrà consegnato loro un diploma.