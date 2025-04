Il viaggio da Cagliari, Sassari, Iglesias: «Ci mancherà la forza di Francesco» 

Il mondo in piazza San Pietro ha salutato per l’ultima volta il Papa che ha raggiunto il cuore delle persone. Le centinaia di migliaia di fedeli hanno rivisto le sequenze di un pontificato che ha indicato una strada fatta di pensieri nuovi e di parole come misericordia, tenerezza, dialogo, apertura, sobrietà, gioia e speranza. Lo sguardo lungo di un gesuita attento ai problemi di tutti: «Le crisi e i fallimenti, anche se dolorosi, - diceva Bergoglio - sono importanti, perché ci insegnano a dare a ogni cosa il giusto peso, a non attaccare il cuore alle realtà di questo mondo, perché esse passeranno: sono destinate a tramontare».

Gratitudine

Marco, sassarese, ha trascorso cinque anni della vita in carcere: «Jorge Bergoglio è stato sempre vicino ai detenuti. È andato a Regina Coeli e a Rebibbia e in altri penitenziari. Ci ha fatto capire che c'era una seconda possibilità. A tanti di noi ha ridato speranza e fiducia. Se sono riuscito a ricostruire la mia vita, dopo aver sbagliato, lo devo a lui. Sono venuto ai suoi funerali per esprimergli la mia gratitudine». Via della Conciliazione, sin dal prime ore del mattino, è attraversata dagli “amici” di Francesco. Uomini e donne di tutte le età e provenienze sociali e geografiche. Si tengono per mano per non perdersi nella folla multiculturale. C’è la Sardegna con molti gruppi giunti dalle diocesi dell’Isola con la bandiera dei Quattro Mori. Una folta rappresentanza. Ecco i fedeli arrivati da Perdasdefogu, Perfugas, Cagliari, Sassari. Due signore di Iglesias si avvicinano alla telecamera di Videolina per ribadire quanto il Papa argentino sia entrato nel cuore di tutti. Tantissimi giovani, un vigoroso fiume di speranze e allegria, solo in apparente contrasto con la giornata di lutto. Bergoglio con loro ha stabilito un ponte solido di complicità e dialogo. E i ragazzi, nell'ultimo saluto, gli hanno tributato un gigantesco sorriso. Una giornata piena di sole che ha illuminato anche il sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo sacro, che custodisce la più importante icona mariana, la Salus Populi Romani, dove il Santo Padre si è spesso raccolto in preghiera e dove ha scelto di essere sepolto. In prima linea il popolo dei poveri e degli esclusi, che “abbraccia” Francesco prima della tumulazione.

Il saluto dei fedeli

Teresina e Maddalena, di Cagliari, emozionatissime, descrivono l’arrivo della papamobile con il feretro nella Basilica di Santa Maria Maggiore. «Siamo riuscite a conquistarci le prime posizioni. Abbiamo sentito la vicinanza del Papa». Mauro, algherese che lavora nella Capitale , ha deciso di chiedere un giorno di ferie per raggiungere la Basilica sulla sommità dell’Esquilino: «Sono addolorato. Ci mancherà il suo carisma e la sua energia innovatrice». Padre Miguel, spagnolo, da 44 anni missionario in Nigeria, è tornato a Roma per Francesco. «L’ho incontrato alcuni anni fa a Santa Marta e conservo nel cuore un ricordo incancellabile. Ha offerto un contributo straordinario alla chiesa che si mette in viaggio per aiutare le parti più sofferenti del mondo».

La giornata dei giovani

È stata anche la giornata dei giovani sardi (1600 a Roma per il loro Giubileo) che, insieme all’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei Giuseppe Baturi, al responsabile per la Pastorale giovanile Mariano Matzeu e a tanti parroci, catechisti ed educatori, hanno attraversato la porta santa della Basilica di San Paolo Fuori le Mura nel ricordo di Jorge Bergoglio. «In una giornata triste – ha detto Baturi - i ragazzi hanno portato gioia, speranza e voglia di futuro secondo quanto Francesco ci ha insegnato».