Il viaggio a Lourdes? Un’odissea 

Sarà ricordato come una vera e propria odissea il ritorno da Lourdes per 21 pellegrini sardi delle diocesi di Oristano, Ales-Terralba e di alcune zone del Sassarese; per la maggiore anziani e affetti da disabilità. Nel pomeriggio di mercoledì, dopo 4 giorni di preghiera al Santuario francese, 69 di loro sono riusciti ad imbarcarsi sul volo Ryanair per Alghero, in partenza dall’aeroporto di Bordeaux. Per i restanti, invece, reduci dai lunghi controlli agli imbarchi, l’amara sorpresa all’arrivo al gate, vedendosi respinti dopo essere arrivati in lieve (e presunto) ritardo.

Unica soluzione, dinanzi ad una città al collasso nelle strutture ricettive, il ritorno a Lourdes insieme ai parroci di Teti-Austis don Michele Sau, e Ovodda, padre Edenilson Alves Da Silveira. Nella mattinata di ieri, la partenza da Tarbes, con un nuovo volo delle 13 diretto a Bergamo. Ed un ulteriore viaggio in pullman fino a Linate, da cui si sono imbarcati su due voli per Alghero e Cagliari delle 21.30 e 21.35.

Il racconto

«Una vicenda assurda - racconta don Michele Sau - siamo arrivati allo scalo di Bordeaux con netto anticipo, alle 12,30. I controlli sono stati lunghi e scarsamente professionali, facendoci arrivare al gate alle 15.25, con dieci minuti di ritardo rispetto alla chiusura dell’imbarco. Nonostante le nostre proteste e il sostegno del comandante del volo, sceso appositamente per chiedere al personale aeroportuale di farci salire a bordo, in 21 siamo rimasti a terra. Mentre gli altri 69 sono partiti un’ora dopo».

Oltre il danno la beffa, con la lotta dei pellegrini per riavere le valigie, nel frattempo imbarcate : «Gli anziani disabili - dice don Sau - hanno dovuto esibire i certificati medici per poter riavere indietro i bagagli, con i farmaci salvavita. Un gesto ignobile e di scarsa umanità». Gli fa eco Simona Tola, di Milis, accompagnatrice da decenni: «Facevo parte dei 69 che erano già a bordo, ma quando sono venuta a conoscenza di ciò che stava accadendo in aeroporto ho chiesto di scendere, pur di non lasciare soli gli anziani. Abbiamo provato a trovare una sistemazione nella notte a Bordeaux, ma è stato impossibile». A ostacolare il gruppo, la cancellazione di diversi voli che ha portato alla paralisi del trasporto pubblico locale. «Non c’erano mezzi che ci collegassero alla città - aggiunge Tola - dove le strutture ricettive erano al completo. Non abbiamo avuto altra scelta che tornare a Lourdes con un bus inviatoci dall’hotel dove avevamo soggiornato. Siamo arrivati là alle 3.30 della notte».

Il rischio

Anche Iosè Gallus (81) traccia un bilancio impietoso: «Ci siamo sentiti umiliati e denigrati dinanzi alle nostre fragilità. La steward degli imbarchi nonostante i solleciti del comandante a farci salire a bordo, è stata irremovibile fregandosene di noi». Giulio Soddu (71) di Teti a fatica contiene la rabbia: «Sono diabetico e nelle valigie avevo farmaci per me essenziali. Non abbiamo nulla da obiettare contro Ryanair, che ha lottato insieme a noi, ma contro il personale aeroportuale colmo di arroganza e scarsa umanità».

