Il via libera dell’Ue: stanziati 2 miliardi per un milione di munizioni all’Ucraina  

BRUXELLES. «Siamo stati veloci, è una dimostrazione che l'Ucraina può contare su di noi». Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera (e di difesa) Ue, è soddisfatto. La sua proposta sul piano munizioni europeo - per aiutare Kiev ma anche per rimpinguare i magazzini degli Stati membri - è stata approvata dai 27 ministri degli Esteri e della Difesa riuniti a Bruxelles. L'accordo è politico, ma l'obiettivo di dare 1 milione di munizioni a Kiev entro un anno è stato messo nero su bianco. Il piano è diviso in varie fasi. La prima prevede di svuotare i magazzini e donare munizioni (occidentali e sovietiche) e missili, se richiesto, a Kiev, contando sul rimborso (al 50%) del Fondo Europeo per la Pace - sul piatto c'è un miliardo. La fase due prevede acquisti comuni, con procedure d'emergenza, per rifornire gli stock e donare altre munizioni da 155 mm a Kiev. Chi donerà all'Ucraina le munizioni acquistate nella fase due potrà contare su un altro miliardo dell'Epf. In tutto due miliardi di euro in rimborsi.

