il veterano Ghiani giura amore eterno al pallone 

Sono otto gli anni di militanza nella “famiglia” Di. Fer. per uno dei veterani della società del presidente Gianpaolo Vincis. E non è ancora finita. La passione per il calcio continua ad accompagnarlo ancora sin da quando era ragazzino.

Rispetto

Per Franco Ghiani, 57enne difensore centrale monserratino, la squadra rossoblù è una vera famiglia. «Siamo un gruppo che interpreta al meglio i valori del calcio amatoriale, come il rispetto e la correttezza, al di là del risultato sportivo. Abbiamo una grande passione che il presidente riesce a trasmetterci giorno dopo giorno. Gianpaolo ci tiene molto, e vedere la sua passione per la società che ha creato è una cosa eccezionale».

Missione compiuta

Per l’ex giocatore di Pirri, Monserrato, Villasor, Quartucciu e Capoterra (tra Prima categoria e Promozione) il risultato in campo viene dopo, anche se «l’obiettivo è stato quello di ben figurare e credo che abbiamo fatto bene. Ci siamo prefissi di arrivare ai playoff nonostante gli infortuni. Siamo riusciti a raggiungere gli spareggi e ad andare pure oltre, grazie anche all’impegno dei tanti ragazzi che giocavano meno e che si sono fatti trovare pronti nel momento in cui sono stati chiamati in causa».

