Il veterano dei pali in campo da 35 anni 

Sennori. La passione è la componente fondamentale che anima il calcio dilettantistico. Caratteristica della quale non è certo sprovvisto Domenico Magliona, portiere del Sennori, 50 anni da compiere il 26 dicembre, 35 passati tra i pali. Turnista in una cartiera e padre di famiglia, stimato anche dagli avversari, è uno dei simboli del calcio dilettantistico sardo.

Quando ha intenzione di smettere?

«Questa sarà la mia ultima stagione. L’età comincia a farsi sentire e già lo scorso anno avevo l’idea smettere, poi ho deciso di continuare per un anno».

Cosa farà dopo?

«Sono già preparatore dei portieri nel Sennori e continuerò a farlo. Mi piace molto lavorare coi giovani e aiutarli nel percorso di crescita. E poi seguirò le partite di mia figlia, che gioca a calcio».

Quando ha iniziato a giocare?

«A 17 anni ho esordito in Seconda categoria col Sennori, la società della mia città, ma già a 15 mi allenavo con la prima squadra. Poi ho girato diversi club tra Eccellenza e Promozione. Ho trascorso 10 anni al Latte Dolce ottenendo una promozione in Serie D. Poi tra le altre Fertilia, Alghero, Siligo».

Infine il ritorno nella squadra dove tutto è cominciato.

«Questo è il sesto anno consecutivo qui. Con la nuova dirigenza siamo tornati in Promozione partendo dalla Seconda categoria. Una soddisfazione immensa».

Quando ha cominciato, dove sarebbe voluto arrivare?

«Non mi sono mai posto un traguardo preciso. Ho sempre dato il massimo durante gli allenamenti e la domenica in partita: il mio unico obiettivo».

Si sarebbe mai aspettato una carriera così lunga?

«Assolutamente no (ride). Solitamente un portiere smette alla soglia dei quaranta o poco oltre, io sono riuscito ad arrivare a 50».

Tra i dilettanti non esistono i contratti faraonici dei professionisti. Come riesce a combinare lavoro e allenamenti?

«Sono operaio in una cartiera aperta 24 ore su 24. Non è semplice, ma si fanno tanti sacrifici quando si ha una passione così forte per il calcio».

La sua famiglia l’ha sempre sostenuta?

«Mi ha sempre supportato e sopportato. Mia moglie e mia figlia assistono spessissimo alle mie partite».

A quale portiere si è ispirato?

«Per via della somiglianza fisica, specialmente l’altezza, ad Angelo Peruzzi. Un numero uno davvero agile e con un grande palmarès».

Qual è la stagione cui è rimasto più legato?

«Difficile menzionarne solo una in 35 anni. Cito il primo campionato vinto col Sennori e le ultime stagioni col doppio salto dalla Seconda categoria alla Promozione. Anche l’arrivo in Eccellenza con il Latte Dolce è stato molto sentito. Posso dire di essere davvero soddisfatto della mia carriera calcistica».

