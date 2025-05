Il Vespucci accolto da Luna Rossa 

L’ingresso nel porto di Cagliari è stato uno spettacolo. I tre alberi del Vespucci si sono stagliati davanti alla città, mostrando la bellezza di cento anni di storia della Marina italiana. E per il comandante Giuseppe Lai, nativo di Ozieri, così come per gli altri sardi che fanno parte dell’equipaggio della nave scuola (una ventina su quasi 450 persone imbarcate), approdare nell’Isola è stata una grande emozione.

Dopo il successo del Tour Mondiale, il Vespucci ha dunque toccato ieri la Sardegna nell’ambito del Tour Mediterraneo che vedrà il veliero, varato nel 1931, approdare 18 porti prima di concludere la sua navigazione a Genova il 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare. lo splendido veliero resterà ormeggiato sino a giovedì nella banchina Ichnusa. Sold out in poche ore le prenotazioni per le visite che inizieranno da oggi.

Luna Rossa

Al largo del porto di Cagliari, il Vespucci, prima di attraccare, ha fatto un incontro speciale con l’equipaggio di Luna Rossa, uscito dalla base del molo Ichnusa per dare il benvenuto al veliero. Al suo arrivo poi l’equipaggio è stato accolto dalle autorità civili e militari durante una cerimonia di benvenuto, accompagnata anche dalle note suonate dalla banda della Brigata Sassari e dalla fanfara dell’Accademia di Livorno, che si esibirà a più riprese in questi giorni per intrattenere il pubblico che visiterà la nave scuola.

Il Tour

L’iniziativa di portare il Vespucci in giro per i porti del Mediterraneo, dopo circa venti mesi di navigazione nel resto del mondo, nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta anche da altri 12 ministeri. Un modo «per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato», spiegano dalla Marina. Questa mattina, inoltre, alle 9 a Ozieri, presso il Teatro Civico “Oriana Fallaci”, il capitano di vascello Giuseppe Lai, che comanda la nave, ozierese di nascita, riceverà il “Premio Lions Ozieri alla cultura e impegno sociale” che ogni anno dal 1982, viene assegnato dal Premio Logudoro insieme al Lions Club Ozieri a personalità che si sono distinte.

Solidarietà

Sempre alla stessa ora, a Cagliari, salirà a bordo del veliero la Fondazione Francesca Rava con una visita a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu”, «ideato insieme alla Marina Militare per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro». I fortunati che hanno invece prenotato la visita sul sito www.tourvespucci.it potranno salire a bordo esibendo il QR code.

