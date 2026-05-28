VaiOnline
Isili.
29 maggio 2026 alle 00:28

Il vescovo: «Ospedale da salvare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una chiesa sensibile alle necessità del territorio. È il messaggio che l’arcivescovo metropolita di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha dato ieri durante la visita all’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. È giunto alle 10 partendo dal grande malato: il pronto soccorso, da anni aperto solo nelle ore diurne. Lo hanno accolto il cappellano don Antonio Demurtas, il direttore sanitario Sergio Laconi e la direttrice del distretto Lucia Cambilargiu. Era accompagnato dall’amministratore parrocchiale don Stephen e da monsignor Paolo Ghiani. Ha raggiunto ogni angolo dell’ospedale: uffici, ambulatori, laboratorio di analisi, Diabetologia e Oncologia, incontrando operatori e pazienti. Si è soffermato nell’ascolto dei ricoverati nel reparto di Medicina e nella Chirurgia per ascoltare chi usufruisce quotidianamente di questi servizi e chi li garantisce. Ascolto, conforto e preghiera, com’è avvenuto nell’androne dell’ospedale, dove ha impartito la benedizione.

Non sono mancati i momenti di riflessione sulla situazione dell’ospedale, che il vescovo conosce da diversi anni: «Non capisco com’è possibile che vengano chiusi i servizi, limitando l’assistenza a chi ha bisogno». Un quesito che accompagna da anni il ridimensionamento del San Giuseppe. I due dirigenti hanno illustrato le criticità dell’ospedale, di quello di comunità e della casa di comunità, ancora in fase di realizzazione e ora ospitati negli spazi prima destinati alla fisioterapia. «Questa mia presenza», ha aggiunto il vescovo, «è un richiamo a prestare maggiore attenzione a questa struttura».

«Quella del vescovo», ha detto il cappellano Don Antonello, «non è una passerella: monsignor Carboni si è chinato concretamente sui bisogni dei più fragili, incoraggiando medici e operatori a proseguire con dedizione il prezioso servizio al territorio». Evidenti le criticità legate soprattutto alla carenza di personale: il numero ridotto di medici e infermieri, pur sostenuti dagli operatori socio sanitari, comporta turni e carichi di lavoro molto pesanti. Si è evidenziato lo spirito familiare con cui si lavora per rendere più piacevole la permanenza ai pazienti. Dalla chiesa, un appello a salvaguardare il servizio e implementarlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Settemila abitanti finora senza assistenza primaria, in tanti non si curano

Asl e servizi sociali, una rete per la periferia

Cagliari: a Sant’Elia nasce l’ambulatorio di prossimità 
Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Due liste a Muravera, una sfida tra giovani per succedere a Piu

Mattana e Secci, stesso obiettivo: valorizzare la sagra delle arance 
Gianni Agus
L’assessora Manca: «Nessuna chiusura, faremo scelte responsabili». Il centrodestra: «La maggioranza penalizza l’Isola»

L’ultimatum di Ryanair: «Pronti a lasciare»

La compagnia «delusa dalla Regione» per il mancato taglio delle tasse sui diritti d’imbarco 
Alessandra Carta
Caos voli, riunito ieri il Comitato di monitoraggio

Continuità, sardi a terra La Giunta minaccia penali: «Il bando va rispettato»

Al. Car.
L’attentato

Incendiari di nuovo in azione: 80 auto in cenere

Alghero, seconda intimidazione in due mesi per i fratelli Ledda: «Mai ricevuto minacce» 
Caterina Fiori
Le inchieste.

Anche la Dda indaga sulla Riviera

Andrea Busia
La protesta

«No ai soldati israeliani in vacanza»

Cori e striscioni nell’aeroporto di Elmas per l’arrivo dei primi aerei da Tel Aviv 
Marco Noce