Il vescovo Mura consacrerà due nuovi sacerdoti 

Una chiesa in festa per due storie che parlano di speranza. Domenica 12 aprile, alle 17.30 nel Santuario della Madonna d’Ogliastra a Lanusei, i diaconi Paolo Balzano e Antonio Carta verranno ordinati sacerdoti mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura. L’ultimo sacerdote, in ordine di tempo, ad aver ricevuto l’ordinazione nella Diocesi di Lanusei è stato don Federico Murtas, nel corso di una cerimonia che si era tenuta a Orgosolo l’11 giugno del 2021.

Quarantasette anni, di Lanusei, tre lauree compresa quella in teologia, don Paolo Balzano ha ricevuto il diaconato il 26 aprile dello scorso anno, negli stessi momenti in cui la Chiesa di Roma dava l’estremo saluto a Papa Francesco, scomparso pochi giorni prima. Dalla scorsa estate è collaboratore nella parrocchia di Stella Maris, ad Arbatax, dove è arrivato in seguito all’esperienza a Baunei, Santa Maria Navarrese e Triei. È più giovane di sedici anni, don Antonio Carta da Jerzu. È diventato diacono il 21 aprile del 2024. Oggi ricopre il ruolo di collaboratore nella parrocchia di Nostra Signora di Monserrato, a Bari Sardo, ed è anche assistente diocesano del settore Giovani dell’Azione cattolica e responsabile della Pastorale giovanile e di quella vocazionale. (ro. se.)

