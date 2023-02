Il vescovo Mura ai malati: «Difendiamo la salute» 

«Abbi cura di lui». Il vescovo Antonello Mura ha fatto suo il messaggio di Papa Francesco per la Giornata del malato ieri pomeriggio durante le celebrazioni nella chiesa di San Giuseppe a Monte Attu. L'importanza di avere cura, della vicinanza, di uno sguardo terapeutico verso chi sta male. Male spesso non solo fisico ma anche dello spirito. Un invito a non girarsi dall'altra parte ma camminare insieme. Sono questi alcuni passaggi dell'omelia tenuta dal vescovo in una chiesa gremita di fedeli, in prima fila gli ammalati accompagnati dal gruppo Unitalsi diocesana. Il vescovo ha anche parlato della necessità di ricordare quanto sia importante garantire l'accesso alla cure, il diritto alla salute di tutti, e trovare anche nella sanità pubblica l'attenzione e la tenerezza nella professionalità. È giusto chiederlo, talvolta pretenderlo.

L’ultima celebrazione della Giornata del malato in Ogliastra risaliva al 2020 e si era svolta nell’ospedale Nostra Signora della Mercede, poco prima che la pandemia di Covid sconvolgesse il mondo. Il vescovo ha deciso di celebrazione di questa ricorrenza in una chiesa parrocchiale, con l’intento di avvicinarla maggiormente alla comunità. Questa mattina, don Virgilio Mura, incaricato diocesano per la Pastorale della salute, incontrerà i malati in ospedale a Lanusei. (f. me.)

