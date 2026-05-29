Il vescovo fa tacere le campane 

Le campane di Sant’Andrea potranno (ri)suonare soltanto quando verranno limitati i decibel. Allo stato attuale l’impianto è fuori norma, come riconosce anche la Curia di Lanusei. «La potenza del suono delle campane supera quanto previsto dalle normative vigenti ed è per questo che l’adeguamento del suono non solo è necessario, ma è anche doveroso e rispettoso di tutta la popolazione». Lo scrive, in una nota, il vescovo Antonello Mura. I vertici del clero ogliastrino confermando che «la procedura seguita è corretta e si intende incoraggiare e portare a termine il percorso avviato per disciplinare il suono delle campane, nel rispetto delle persone e della comunità cristiana».

Il legale

Intanto, sul caso che ha suscitato clamore nei giorni scorsi, dopo l’annuncio del parroco, don Piero Crobeddu, sullo spegnimento delle campane, interviene Monica Macciotta, l’avvocata di Gianfranco Gonzales, l’ingegnere che ha promosso una petizione popolare e inviato un esposto alla Procura della Repubblica per l’inquinamento acustico provocato dalle campane di Sant’Andrea e da is cuettus sparati in occasione de Is Festas de sartu. «È in corso un confronto stragiudiziale con la Curia, che per la sua stessa tutela e nel rispetto dei diritti dei fedeli e della cittadinanza tutta ha fatto eseguire una perizia dalla quale risulta che i decibel del suono delle campane superi di gran lunga la soglia della normale tollerabilità, in specie per il mio cliente la cui casa è a pochi metri in linea d’aria dal campanile. Per tale motivo si è deciso di interrompere lo scampanio fino a che non saranno adottati gli idonei provvedimenti per riportare tutto a norma, cosa che certamente avverrà nel più breve tempo possibile. L’azione misurata del mio assistito, resasi necessaria a tutela del benessere della sua vita familiare, non è stata spinta da alcun irriguardoso sentimento nei confronti dei fedeli».

Gogna mediatica

L’avvocata preannuncia azioni legali nei confronti di chi, sui social, ha utilizzato toni minacciosi e diffamatori nei confronti del suo assistito: «Il suono delle campane - afferma il legale Macciotta - è da sempre elemento di espressione di una parte della comunità e di questo Gonzales ha consapevolezza e rispetto. Altrettanto rispetto, purtroppo, non si è avuto da chi, con nome e cognome, in un malinteso senso di protezione per i valori della tutela della fede e della comunità, si è scagliato contro Gonzales, sua moglie il suo cane, lasciandosi andare a commenti che hanno superato di gran lunga la continenza e la proporzionalità, nonché i limiti del codice penale. Della qual cosa verrà opportunamente notiziata la magistratura penale». E su is cuettus precisa: «Tradizione, folklore, identità, cultura laica e religiosa costituiscono certo un tesoro da tutelare, anche essi però nel pieno rispetto delle norme. Chiedere che ci si attenga alle procedure e alle leggi e che le autorità preposte esercitino i dovuti controlli è espressione del vivere civile e dovrebbe costituire un normale esercizio di democrazia».

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