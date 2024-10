Il vescovo di Sassari: «La tutela del territorio non è negoziabile» 

La Chiesa sarda non lo manda a dire. L’assalto eolico e fotovoltaico rischia di diventare una bomba a orologeria. A Sassari, la città in cui la Pratobello 24 ha ottenuto in percentuale il maggior numero di firme, l’arcivescovo Gian Franco Saba non è stupito dalla mobilitazione di massa che si è creata attorno alla proposta di legge popolare che ha raccolto 211 mila firme. «Segno di una volontà», esordisce monsignor Saba, «che va anche oltre la politica e i palazzi del potere e che, in quanto tale, merita di essere ascoltata».

La riflessione

Mercoledì era stato il vicario del vescovo di Oristano, don Roberto Caria, a parlare della necessità di liberare l’Isola dall’incessante trasformazione che l’eolico sta già causando. Ora è il vescovo di Sassari a sottolineare alcuni concetti: «Vi sono ampie fasce di umanità che possiedono un senso ampio del valore della terra in rapporto alla crescita della persona umana e dello sviluppo sociale», spiega monsignor Saba. «Non si può costruire una struttura di progresso a prescindere dai suoi destinatari: la persona e la comunità. I “furiosi” processi di innovazione non sempre sono alla pari con le possibilità recettive dei più. Ignorare questo meccanismo equivarrebbe a riprodurre nella modernità una nuova forma di concentrazione fondiaria astratta a fronte di soggetti non connessi con le strutture sociali dell’innovazione. Fenomeno questo che genera nuove povertà. Ogni riforma, perché sia rispettosa della persona, necessita di un’esposizione culturale alla portata di tutti».

L’allarme

Riflettendo sulla Sardegna e sul Sassarese, valuta: «Come non tener conto della vocazione di ampie fette di terra naturalmente votate alla produzione e restituite alla comunità con la riforma agraria? Come dimenticare l’azione di Antonio Segni?». E ancora: «La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico vanno garantiti anche nella transizione energetica, che all’interno delle strategie per il contrasto al cambiamento climatico svolge un ruolo centrale. Nella Laudato si’, l’enciclica sulla cura della “casa comune”, Papa Francesco evidenzia la necessità dello sviluppo di politiche affinché l’emissione di biossido di carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile. Nel contempo il Papa sottolinea che ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe considerare come i diversi elementi del luogo formano un tutto che è percepito dagli abitanti come un quadro coerente con la sua ricchezza di significati», prosegue Saba. «Credo che questo insegnamento magisteriale del Papa, “rivolto a tutte le persone di buona volontà”, assuma importanza nel dibattito attuale sull’eolico e il fotovoltaico. Tema che coinvolge la coscienza popolare dei sardi e che, per sua natura è strategico per le molteplici implicazioni di carattere ambientale, economico, politico ma anche etico. Interpella la vita quotidiana».

Il ruolo della Chiesa

Anche la Chiesa si interessa al tema energetico e alle sue ricadute, conoscendo l’effetto che l’uso corretto o meno delle risorse naturali ed energetiche ha sull’ambiente. «Come cristiani e uomini, siamo tutti chiamati ad amministrare in maniera responsabile i beni del creato», è la riflessione del vescovo di Sassari. «La transizione energetica non è un percorso lineare e mono-dimensionale, come messo in evidenza dalla stessa Conferenza episcopale italiana. È necessario un dibattito costruttivo all’interno delle nostre comunità in merito a che cosa possiamo fare per favorire uno sviluppo più sostenibile e un uso più solidale delle risorse ambientali. L’Italia è stata la prima nazione al mondo a inserire nella propria Costituzione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Si tratta di uno dei principi fondamentali della nostra Carta che sostiene la cultura, la ricerca e le tante grandi bellezze del nostro Paese».

La tutela

Per Saba, «la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico della nostra Isola, a ragione definita “quasi un Continente”, dove i venti, nel tempo, ne hanno ricamato le coste e sagomato il paesaggio e la natura, non è negoziabile». Il vescovo contestualizza: «I progetti non supportati da un’analisi accurata possono intaccare profondamente la qualità della vita di un luogo per questioni molto diverse tra loro come, tra le quali rientrano anche la riduzione dell’ampiezza visuale, la perdita di valori storici, artistici e culturali», conclude Gian Franco Saba. «Sotto questo profilo, il paesaggio è bene comune e risorsa economica, e la sua qualità si riflette sulla produzione di beni materiali esclusivi e distintivi, ad alto valore aggiunto e difficilmente imitabili, di tipo agro-alimentare, artigianale, industriale e nel settore dei servizi, in particolare quelli turistici. Il territorio e il paesaggio costituiscono dunque una risorsa economica di eccezionale importanza. E il Sassarese presenta ancora le ferite da risanare dopo l’epoca dell’industria petrolchimica».

