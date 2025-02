Il vescovo di Ozieri rinviato a giudizio 

Rinvio a giudizio per tutti. Ieri il gup Sergio De Luca ha disposto il processo a carico delle nove persone imputate con l’accusa di aver stornato i fondi dell’8 per mille, dal 2013 al 2016, dalla diocesi di Ozieri nei conti della cooperativa Spes di cui è presidente Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo. Proprio sul parente dell’alto prelato pende l’ipotesi di peculato e riciclaggio insieme al vescovo di Ozieri, Corrado Melis, a don Mario Curzu, direttore della Caritas diocesana di Ozieri, a don Francesco Ledda, economo della Diocesi ozierese, a Giovanna Pani, vicedirettore della Caritas e socia della cooperativa Spes e a Maria Luisa Zambrano, figlia di quest’ultima. Franco Demontis, Luca Saba e Roberto Arcadu sono invece accusati di favoreggiamento personale e il terzo anche di false informazioni fornite al pubblico ministero.

Le difese

La decisione del giudice, che ha rinviato ad aprile per la prima udienza, ha innescato le reazioni degli avvocati difensori e, prima ancora, del vescovo di Ozieri che respinge le accuse in una nota sul sito della diocesi. «Non riesco a tacere il dolore per l’ingiustizia - scrive - reso ancora più forte dalla percezione che nel mondo dei tribunali, delle indagini e dei processi (ambienti a me completamente sconosciuti) ci sia qualcuno che ha il potere di rendere impossibile la vita. Questo atteggiamento è causa di grande amarezza per la vita mia e di molti altri coinvolti». L’avvocato Ivano Iai, difensore tra gli altri proprio di quest’ultimo, definisce “un grave precedente” la disposizione del gup perché accetterebbe l’impostazione della Procura secondo cui i vescovi sarebbero pubblici ufficiali tenuti a comportarsi come quelli della pubblica amministrazione. «Questa interpretazione, destituita di ogni fondamento giuridico- rimarca Iai- coinvolge infatti a cascata ogni Diocesi e la Cei. Non risulta che alcuna di esse abbia finora attuato procedure di evidenza pubblica per distribuire risorse da destinare a opere di carità e al sostentamento del clero». Antonello Patané, avvocato di tutti i laici coinvolti nella vicenda aggiunge: «Nel dibattimento siamo certi di dimostrare che l'impiego delle risorse, sia da parte del clero che dei laici, ha avuto a oggetto solo attività caritative e che i miei assistiti hanno speso il proprio progetto di vita nel modo più alto e nobile, ovvero per aiutare i più deboli e i più fragili con iniziative concrete».

